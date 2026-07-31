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कलाकारांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर; चित्रीकरण स्थळांवरील अन्न तपासणीची मागणी, राष्ट्रवादीने घेतली तुकाराम मुंडे यांची भेट

MAHARASHTRA FILM SHOOTING FOOD SAFETY INSPECTION NEWS: चित्रीकरण स्थळांवरील कलाकार आणि तंत्रज्ञांना सुरक्षित व दर्जेदार अन्न मिळावे यासाठी राष्ट्रवादी तुकाराम मुंडे यांची भेट घेतली
tukaram-mundhe-action

tukaram-mundhe-action

esakal

संतोष भिंगार्डे
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FOOD SAFETY RULES FOR FILM SHOOTING LOCATIONS IN MAHARASHTRA: चित्रीकरण स्थळी चित्रपटसृष्टीतील कलाकार, तंत्रज्ञ व कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित, स्वच्छ व दर्जेदार अन्न मिळावे, त्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण व्हावे आणि चित्रीकरण स्थळांवर अन्नसुरक्षा नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत तपासणी व्हावी या उद्देशाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या चित्रपट, साहित्य, कला व सांस्कृतिक विभागाच्या शिष्टमंडळाने अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव तुकाराम मुंढे यांची नुकतीच भेट घेतली आणि त्यांना रीतसर निवेदन देण्यात आले.

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Mumbai
Film Industry
Indian Administrative Service
Tukaram Mundhe