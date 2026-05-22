आधी घर आणि आता अलिशान गाडी! महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम अभिनेत्याने खरेदी केली नवी कोरी कार, किंमत ऐकून थक्क व्हाल

MAHARASHTRACHI HASYAJATRA ACTOR NEW LUXURY CAR: महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम अभिनेता अंशुमन विचारे हा घराघरात पोहचला आहे. त्यानं विनोदी कार्यक्रमांतून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. अंशुमननं आजवर अनेक रिअॅलिटी शोमध्ये भाग घेतला. त्याचबरोबर त्याने नाटक आणि सिनेसृष्टीत सुद्धा आपला अभिनय दाखवून दिलाय. दरम्यान काही दिवसापूर्वी अंशुमननं घर खरेदी केलं होतं. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याने आनंदाची बातमी सुद्धा दिली होती. आता अंशुमननं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्याने चाहत्यांसोबत एक गोष्ट शेअर केलीय. .अंशुमनने नवी कोरी गाडी खरेदी केली आहे. 'आमच्या कुटुंबात नवीन सदस्याचं आगमन झालेलं आहे.' असं कॅप्शन देत अंशुमननं ही आनंदाची बातमी सर्वांसोबत शेअर केलीय. त्याने पत्नी पल्लवी आणि लेकीसोबत गाडी खरेदी केली आहे. तिघांनी मिळून नव्या गाडीची पूजा केल्याचा व्हिडिओही शेअर केलाय. .अंशुमनने 'Mahindra XEV9S' ही गाडी खरेदी केली आहे. या गाडीची किंमत जवळपास २७.३५ लाख रुपये इतकी आहे. दरम्यान अंशुमनने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करताच त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होतोय. अनेक कलाकारांनी त्यांच्या व्हिडिओवर कमेंट करत शुभेच्छा दिल्या आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्याने शेअर केलेला व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .दरम्यान अंशुमन याने अनेक सिनेमे, नाटकात काम केलय. आपल्या विनोदी स्वभावातून त्यांने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. संघर्ष, धिंगाणा, पोश्टर बॉईज, श्वास असा सिनेमामधून त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. आता तो तुंबाडची मंजुळा या सिनेमात सुद्धा पहायला मिळणार आहे.