महेश मांजरेकरांच्या पहिल्या पत्नीचं निधन, मुलगा सत्याने शेअर केली भावनिक पोस्ट

Mahesh Manjrekar’s First Wife Deepa Mehta Passes Away: महेश मांजरेकर यांची पहिली पत्नी दिपा मेहता यांचं निधन झालं आहे. दरम्यान त्यांचा मुलगा सत्या मांजरेकर यांनी आईसाठी भावनिक पोस्ट लिहली आहे.
Apurva Kulkarni
Updated on

मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता आणि दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांची पहिली पत्नी दीप मेहता यांचं निधन झालं आहे. त्याचा मुलगा सत्या मांजरेकर यांनी सोशल मीडियावरुन आईच्या निधनाची माहिती दिली आहे. यावेळी त्याने आईसाठी एक भावनिक पोस्ट सुद्धा शेअर केली आहे.

