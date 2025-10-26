Premier
“सलमानसोबत पुन्हा काम नाही!” ‘अंतिम’च्या सेटवर झाला होता वाद! महेश मांजरेकरांनी उघड केली सलमान खानची खरी बाजू!
Mahesh Manjrekar Confirms He Won’t Work With Salman Khan Again After ‘Antim’: मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी अलीकडेच दिलेल्या मुलाखतीत सलमान खानसोबत पुन्हा काम न करण्याचा निर्णय स्पष्ट केला आहे. ‘अंतिम’ चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान दोघांमध्ये झालेल्या मतभेदांवर त्यांनी भाष्य केलं.
मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जाणारे महेश मांजरेकर हे दिग्दर्शक, लेखक आणि अभिनेते अशा विविध भूमिकांमधून प्रेक्षकांच्या मनात कायम विशेष स्थान राखून आहेत. 'वास्तव', 'नटसम्राट', 'दे धक्का 'पासून ते 'अंतिम'पर्यंत त्यांनी अनेक प्रभावी चित्रपटांची निर्मिती आणि दिग्दर्शन केले आहे.