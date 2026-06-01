'माझ्या आईने ओळखलंच नाही' तुंबाडची मंजुळामधील साधूच्या भूमिकेबद्दल मकरंद अनासपुरे म्हणाले...'तेव्हा आईला सुद्धा...'

TUMBADCHI MANJULA BHONDU MAHARAJ ROLE OF MAKRAND ANASPURE CREATES BUZZ: मराठी सिनेसृष्टीत सध्या एकपेक्षा एक भारी सिनेमे प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. राजा शिवाजी सिनेमानं तर मराठीतील सगळे रेकॉर्ड मोडले आहेत. दुसरीकडे देऊळ बंद २ सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालताना पहायला मिळतोय. दरम्यान या वर्षभरात अनेक मराठी सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यातीलच एक जबरदस्त सिनेमा म्हणजे तुंबाडची मंजुळा. या सिनेमात सई ताम्हणकर, जितेंद्र जोशी, उषा नाडकर्णी, मकरंद अनासपुरेसह अनेक मोठे कलाकार पहायला मिळणार आहे. या सिनेमात मकरंद अनासपुरे पुन्हा एक वेगळ्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. .तुंबडची मंजुरा या सिनेमात मकरंद अनासपुरे एका साधूच्या भूमिकेत असणार आहे. लांब केस, दाढी, गळ्यात माळा, कपाळावर मोठा टिळा असा लूक पहायला मिळणार आहे. नेहमीप्रमाणेच मकरंद अनासपुरे यांनी हे पात्र विनोदी पद्धतीनं साकारलं आहे. त्यांच्या अभिनय आणि देहबोली सगळं वेगळ पहायला मिळतय..दरम्यान या भूमिकेबद्दल बोलताना मकरंद अनासपुरे म्हणाले की, 'तुंबाडची मंजुळा हा सिनेमा करताना एक वेगळाच अनुभव आला. दिग्दर्शकाने हा सिनेमा अत्यंत सवेदनशीलपणे हाताळला आहे. या सिनेमातील माझी भोंदू महाराजांची भूमिका थोडी आव्हानात्मक होती. यासाठी माझा हटके लूक तयार करण्यात आला. जेव्हा साधूच्या पेहरावामध्ये आईने मला पाहिलं, तेव्हा तो साधू मी आहे हे आईला ओळखताच आलं नाही. त्यामुळे ही भूमिका किती प्रवाही आहे याचा अंदाज आला. आता हा सिनेमा प्रेक्षकांना किती आवडतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.'.या सिनेमात मकरंद अनासपुरेसह ओम भूतकर, जितेंद्र जोशी, सई ताम्हणकर, उषा नाडकर्णी यांची मुख्य भूमिका असणार आहे. तसंच या सिनेमात रीलस्टार अथर्व रुके पहायला मिळणार आहे. ५ जून रोजी हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.