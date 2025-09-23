Premier

VIDEO: मलायका-अर्जुनचा व्हिडिओ व्हायरल, ब्रेकअपनंतर पहिल्यांदा आले समोरासमोर, एकमेकांकडे बघितलं सुद्धा नाही

Malaika Arora & Arjun Kapoor’s Viral Video After Breakup : सध्या सोशल मीडियावर मलायका आणि अर्जुन कपूरचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये दोघे ब्रेकअपनंतर पहिल्यांदा भेटले आहेत. यावेळी दोघांनी एकमेकांकडे बघणं सुद्धा टाळलय.
Malaika Arora & Arjun Kapoor’s Viral Video After Breakup

Malaika Arora & Arjun Kapoor’s Viral Video After Breakup

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेत्री मलायका आरोरा आणि अर्जुन कपूर गेल्या काही दिवसापासून चर्चेत आहेत. सोशल मीडियावर, बॉलिवूड विश्वामध्ये त्यांच्या ब्रेकअपच्या चर्चा रंगताना पहायला मिळतात. 6 वर्षाच्या रिलेशनशिपनंतर अर्जुन आणि मलायका वेगळे झाले आहेत. दरम्यान अशातच आता 'होमबाउंड' या चित्रपटाच्या स्क्रीनिंगदरम्यान दोघे एकमेकांसमोर आलेलं पहायला मिळालं. अनेक दिवसांनंतर दोघे एकत्र पहायला मिळाले. परंतु दोघांनीही एकमेकांशी नजरानजर सुद्धा होऊ दिली नाही. त्यांचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

Loading content, please wait...
Arjun Kapoor
viral
Actor
actress
malaika arora
Entertainment news
breakup
Celebrity
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com