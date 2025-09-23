VIDEO: मलायका-अर्जुनचा व्हिडिओ व्हायरल, ब्रेकअपनंतर पहिल्यांदा आले समोरासमोर, एकमेकांकडे बघितलं सुद्धा नाही

अभिनेत्री मलायका आरोरा आणि अर्जुन कपूर गेल्या काही दिवसापासून चर्चेत आहेत. सोशल मीडियावर, बॉलिवूड विश्वामध्ये त्यांच्या ब्रेकअपच्या चर्चा रंगताना पहायला मिळतात. 6 वर्षाच्या रिलेशनशिपनंतर अर्जुन आणि मलायका वेगळे झाले आहेत. दरम्यान अशातच आता 'होमबाउंड' या चित्रपटाच्या स्क्रीनिंगदरम्यान दोघे एकमेकांसमोर आलेलं पहायला मिळालं. अनेक दिवसांनंतर दोघे एकत्र पहायला मिळाले. परंतु दोघांनीही एकमेकांशी नजरानजर सुद्धा होऊ दिली नाही. त्यांचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .नक्की काय घडलं?नवीन चित्रपट 'होमबाउंड'चं स्क्रीनिंग होतं. या स्क्रीनिंगसाठी अनेक सेलिब्रिटींनी उपस्थिती लावली. यावेळी अर्जुन-मलायका सुद्धा उपस्थित होते. ब्रेकअपनंतर दोघे पहिल्यांदा एकत्र समोरासमोर आले. त्या दोघांनी गळाभेट घेतल्यानंतर एकमेकांकडे पाहिलं सुद्धा नाही. सगळ्यांसमोर दोघे थोडे अवघडले सुद्धा होते. त्यांच्या भेटीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय..अर्जुन-मलायकाच्या व्हायरल व्हिडिओमध्ये काय आहे?मलायका अर्जुनला कल्पना नव्हती की, ते एकमेकांसमोर येतील. दोघांनी यावेळी एकमेकांना मिठी मारली. अर्जुन मलायकाशी बोलण्याचा प्रयत्न करत होता. पंरतु तिने बोलणं टाळलं आणि ती तिथून निघून गेली. नेहा धुपियाशी पुढे जाऊन ती गप्पा मारु लागली. .हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. गेल्या अनेक दिवसापासून दोघे बोलत नसल्याचं बोललं जातय. गेल्या अनेक वर्षापासून अर्जुन मलायका एकमेकांना डेट करत होते. परंतु मलायकाच्या वडिलांचं निधन झालं तेव्हा अर्जुन मलायकाच्या सोबत होता. मलायकाच्या कुटुंबियासोबत होता. परंतु नेटकऱ्यांनी हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल केलाय. .Video: ओले केस, मनमोहक अदा आणि पाऊस, गौतमी पाटीलचा 'देखेगा क्या जवानी सनम' गाण्यावर भन्नाट डान्स, व्हिडिओ व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.