'इन्स्पेक्टर झेंडे'चा ट्रेलर पाहिलात का? मनोज बाजपेयीसोबत भाऊ कदमचा दमदार अभिनय, चिन्मय मांडलेकर दिग्दर्शित सिनेमा सत्य घटनेवर आधारित

मनोज बाजपेयी पुन्हा पोलिसाच्या भूमिकेत झळकणार आहेत.चित्रपट 'इन्स्पेक्टर झेंडे' एका सत्य घटनेवर आधारित आहे.नेटफ्लिक्सवर हा चित्रपट ५ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होईल..बॉलीवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेते मनोज बाजपेयी यावेळी प्रेक्षकांसमो पोलिसाच्या भूमिकेत झळकणार आहेत. त्यांचा आगामी चित्रपट 'इन्स्पेक्टर झेंडे'चा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झालाय. चित्रपटता मनोज बाजपेयीसोबत मराठमोळा भाऊ कदम सुद्धा पहायला मिळणार आहे. तसंच या चित्रपटाचं दिग्दर्शन चिन्मय डी. मंडलेकरने केलय..सत्य घटनेवर आधारितहा चित्रपट एका सत्य घटनेवर आधारित असून, ट्रेलरमध्ये दाखवलं आहे की एक साधा पोलिस अधिकारी आपल्या बुद्धिमत्ता, धैर्य आणि हुशारीच्या जोरावर अशक्य वाटणारा केस सोप्या पद्धतीने सोडवतो. ट्रेलरमध्ये प्रेक्षकांना अॅक्शनसोबतच कॉमेडीचीही मजा घेता येईल, असं स्पष्ट दिसून येतं..चित्रपटाविषयी बोलताना मनोज बाजपेयी म्हणाले, 'इन्स्पेक्टर झेडे मला सर्वाधिक आकर्षित करतो कारण तो कधीच प्रसिद्धीच्या मागे धावत नव्हता. तो केवळ आपलं काम करत होता, तरीही त्याने देशातील एका कुख्यात गुन्हेगाराला दोनदा पकडलं. त्याचं धाडस, त्याचा विनोदबुद्धी आणि मुंबईचा खास अंदाज प्रेरणादायी आहे. त्याच्याशी भेटणं म्हणजे जणू एखाद्या गोष्टींच्या पुस्तकात प्रवेश करणं होतं. त्याचा रोल करताना मला एक अनोख्या जगाचा अनुभव आला. ट्रेलर ही फक्त झलक आहे, खरी मजा प्रेक्षकांना चित्रपटातच मिळणार आहे'.चिन्मय मंडलेकर यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेला 'इन्स्पेक्टर झेंडे' हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर 5 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. याचे निर्माते जय शेवक्रमणी आणि ओम राऊत आहेत. .FAQs.''इन्स्पेक्टर झेंडे' हा चित्रपटात कोण मुख्य भूमिकेत आहे?या चित्रपटात मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिकेत आहे..'इन्स्पेक्टर झेंडे' हा कधी प्रदर्शित होणार आहे?हा चित्रपट ५ सप्टेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे..या चित्रपटाचं दिग्दर्शन कोणी केलं आहे? चित्रपटाचं दिग्दर्शन चिन्मय डी. मांडलेकर यांनी केलं आहे..या चित्रपटात आणखी कोणते कलाकार आहेत?यात भाऊ कदमसुद्धा महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.