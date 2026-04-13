'आम्ही लग्नाआधी एकमेकांशी एक वर्ष बोलत नव्हतो' गिरीश ओक यांनी सांगितला दुसऱ्या लग्नाचा किस्सा, प्रचंड मानसिक त्रास आणि...'

GIRISH OAK OPENS UP ON SECOND MARRIAGE STRUGGLES ज्येष्ठ अभिनेते गिरीश ओक यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्यांनी अनेक सिनेमे, मालिका, नाटकांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. दरम्यान अशातच गिरीश ओक आणि त्यांची पत्नी पल्लवी यांनी दुरर्दशनला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी दुसऱ्या लग्नावेळी किती अडचणी आल्या? याबद्दल सांगितलं आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी 'कायदा महिलांच्याच बाजूने असतो. परंतु नाण्याच्या दोन बाजू असतात' असं मतही व्यक्त केलय. .गिरीश ओक यांचं दुसरं लग्न २००८ मध्ये पल्लवी यांच्यासोबत झालं. त्या लग्नावेळी त्यांना खुप मानसिक त्रास सहन करावा लागला होता. दरम्यान मुलाखतीत बोलताना गिरीश ओक यांच्या पत्नीनं सांगितलं की, 'जेव्हा आम्ही लग्नाचा निर्णय घेतला त्यावेळी घरातून प्रचंड विरोध झाला. लग्नाची प्रोसेस माझ्यासाठी आणि गिरीशसाठी खुप कठीण होती. मला खुप अपराधी असल्यासारखं वाटायचं' असं त्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या. .'गिरीशचं पहिलं लग्न झालं होतं त्यामुळे सगळं खुप अवघड जात होतं. सगळ्याच गोष्टी विचित्र होत्या. आमच्यात वयाचही अंतर होतं. परंतु आमची मैत्री जेवढी छान होती. त्यापेक्षा जास्त पचवणं जड गेलं. लग्नाआधी आम्ही जवळपास १ वर्ष एकमेकांना बोलत नव्हतो.' असंही त्या म्हणाल्या. .'पुढे काय करायचं, लग्न करायचं की नाही या सगळ्या गोष्टीमध्ये अडकलो होतो. माझ्या घरच्यांना मी गिरीशसोबत लग्न करणं मान्य नव्हतं. आमच्या वयातील अंतर आणि मी एकुलती एक मुलगी असल्याने त्यांचा लग्नाला विरोध होता. गिरीशचं आधी लग्न झालेलंही माझ्या घराच्यांना पटत नव्हतं.'.'सुरुवातीला सगळ्या गोष्टी पचवणं खुप जड गेलं, परंतु आता सगळं वेवस्थित आहे. आता आम्ही एकत्र आहोत. सगळं छान सुरु आहे.' असं त्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या. यावेळी गिरीश ओक यांनी सुद्धा प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, 'या प्रवासात खुप गोष्टी शिकायला मिळाला. कायदा नेहमी बायकांच्या बाजून असतो. त्यामुळे आपण चुकीचे ठरतो. परंतु नाण्याच्या दोन बाजू असतात. मी या गोष्टी सगळ्या शिकवण म्हणून घेतल्या आणि त्या गोष्टीतून बाहेर पडलो. परंतु दोन व्यक्तीमधील पर्सनल गोष्ट अनेकांसाठी मनोरंजन असते. तसंच आम्ही आमच्या मुलीला काहीही लपवून न ठेवता सगळं खरं सांगितलं आहे. कारण भविष्यात तिला कोणी चुकीच्या गोष्टी सांगू नये' असं ते मुलाखतीत बोलताना म्हणाले.