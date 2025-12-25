प्रसिद्ध मराठी अभिनेता अडकला लग्नबंधनात, सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल, पत्नी आहे तरी कोण?

Jay Dudhane’s wedding with Harshla Patil: मराठी कलाविश्वात सध्या सगळीकडे लगीनघाई सुरु आहे. अनेक सेलिब्रिटींनी लग्न करत त्यांच्या संसाराला सुरुवात केलीय. प्राजक्ता गायकवाड, सोहम बांदेकर, तेजस्विनी लोणारी, सुरज चव्हाणसह अनेक कलाकारांनी लग्नगाठ बांधली. दरम्यान आता त्यांच्या पाठोपाठ एक मराठी अभिनेता लग्नबंधनात अडकला आहे. बिग बॉस मराठीच्या तिसऱ्या पर्वातून घराघरात पोहचलेला जय दुधाणे याचं धुमधडाक्यात लग्न पार पडलय. .जय दुधाणेनं त्याची गर्लफ्रेंड हर्षला पाटीलसोबत लग्नगाठ बांधली आहे. त्यांच्या लग्नाचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अनेक मनोरंजक व्हिडिओ सुद्धा समोर आले आहे. या व्हिडिओमध्ये जय आणि हर्षला दोघेही एकदम आनंदी दिसून येताय. लग्नविधीला जयने पारंपारिक पोशाख परिधान केला होता. तर हर्षलाने पारंपारिक नववारी साडी आणि त्यावर आकर्षक असे दागिने घातले होते. दोघेही वधु-वराच्या लूकमध्ये सुंदर दिसत होते. .जय दुधाणेची पत्नी कोण आहे?जयच्या पत्नीचं नाव हर्षला पाटील असून ती एक सोशल मीडिया इन्फ्ल्यूएन्सर आहे. तसंच हर्षला एक प्रसिद्ध युट्यूबर म्हणूनही चर्चेत आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून जय आणि हर्षला एकमेकांना डेट करतात. .दरम्यान जयबद्दल बोलायचं झालं तर तो बिग बॉस मराठीच्या तिसऱ्या सीझननंतर चर्चेत आला. या शोमध्ये त्याने आपल्या खेळातून आणि वागण्यातून स्वत:ची ओळख निर्माण केली. बिग बॉस मराठी ३ चा तो उपविजेता ठरला. तसंच MTV स्प्लिट्सविला १३ चा जय विनर होता. त्यानतंर तो 'येड लागलं प्रेमाचं' मालिकेत पहायला मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.