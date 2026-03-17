जुळून येती रेशीमगाठीनंतर पहिल्यांदा झी मराठीवर दिसणार ललित प्रभाकर, 'या' मालिकेत पहायला मिळणार

LALIT PRABHAKAR'S COMEBACK ON ZEE MARATHI: झी मराठीवर 'जुळून येती रेशीमगाठी' ही मालिका प्रचंड हिट झाली. या मालिकेतील आदित्य-मेघनाची जोडी प्रेक्षकांना खुप आवडायची. आज देखील या मालिकेच्या काही छोट्या क्लिप्स सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. दरम्यान अशातच आता ललित प्रभाकर झी मराठीच्या एका मालिकेत गेस्ट म्हणून येणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांचा आनंद गगनात मावत नाहीय. .तारिणी मालिकेत तारिणी आणि केदार यांचा अखेर लग्नसोहळा रंगणार आहे. लग्नातील सगळे सोहळे उत्साहात पार पडत आहेत. परंतु या लग्नात भरपूर ड्रामा, थरार, अनपेक्षित घडामोडी पहायला मिळणार आहेत. तारिणीच्या लग्नात युवराजने मोठा प्लॅन रचला होता. त्यासाठी तो बापुराव जामखेडंना भेटतो. ते लग्नात सुतक आणण्याचं ठरवतात. तर इकडे लग्नाच्या पहिल्या सोहळ्यात म्हणजेच मेहंदीमध्ये ईशा आणि निशा विघ्न आणण्याचा प्रयत्न करतात. दरम्यान दुसरीकडे तारिणीची टीम वेगळ्या रुपात लग्नामध्ये सहभागी झालेलं दाखवण्यात आलय. .कोणी इव्हेंट मॅनजर म्हणून सहभागी झालय, तर कोणी फोटोग्राफर म्हणून तर कोणी कॅटरिंगचा माणूस म्हणून लग्नात सहभागी झाल्याचं दाखवण्यात आलय. दरम्यान संगीताच्या कार्यक्रमात घरातील सदस्य डान्स करताना दाखवण्यात आलेत. त्यामुळे चाहत्यांना आता नवीन भागाची उत्सुकता लागली आहे. पाहुणा कलाकार म्हणून ललित येत असला तरी चाहत्यांना त्याला पाहण्याची उत्सुकता लागलीय..तब्बल ११ वर्षानंतर ललिता झी मराठीवर पहायला दिसणार आहे. जुळून येती रेशीमगाठी या मालिकेनंतर तो मालिका विश्वात जास्त पहायला मिळाला नाही. त्यामुळे तारिणी या मालिकेत ललितला झी मराठीवर पाहून चाहत्यांना आनंद होणार यात काय शंका नाही.