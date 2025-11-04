Premier

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम अभिनेत्याने प्राजक्ता माळीला केलं प्रपोज? म्हणाला...'ते खूप नॅचरल प्रपोज...'

Maharashtra Chi Hasyajatra Fame actor Proposing Prajakta Mali: ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम अभिनेत्या प्राजक्ता माळीला प्रपोज केलं होतं. त्याने सांगितलं की हे प्रपोज पूर्णपणे नॅचरल होतं.
Omkar Raut Proposes Prajakta Mali

Omkar Raut Proposes Prajakta Mali

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

प्राजक्ता माळी आणि महाराष्ट्राची हास्यजत्रा यांचं एक अनोखं नातं आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून प्राजक्ता माळी या कार्यक्रमाचं सत्रसंचलन करते. या शोमधील अनेक कलाकार आहेत, जे आता यशाची शिखरे गाठत आहेत. या शोने हसवून हसवून प्रेक्षकांना अक्षरश: वेड लावलय. या शोमधील कलाकार सध्या चाहत्यांच्या मनात घर करुन आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वयक्तिक आयुष्याबद्दल चाहत्यांना प्रचंड उत्सुकता असते. अनेकवेळा त्यांच्या अफेरच्या सुद्धा चर्चा रंगताना पहायला मिळतात.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Actor
actress
prajakta mali
Propose
Entertainment news
Entertainment Field
Celebrity

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com