महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम अभिनेत्याने प्राजक्ता माळीला केलं प्रपोज? म्हणाला...'ते खूप नॅचरल प्रपोज...'

प्राजक्ता माळी आणि महाराष्ट्राची हास्यजत्रा यांचं एक अनोखं नातं आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून प्राजक्ता माळी या कार्यक्रमाचं सत्रसंचलन करते. या शोमधील अनेक कलाकार आहेत, जे आता यशाची शिखरे गाठत आहेत. या शोने हसवून हसवून प्रेक्षकांना अक्षरश: वेड लावलय. या शोमधील कलाकार सध्या चाहत्यांच्या मनात घर करुन आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वयक्तिक आयुष्याबद्दल चाहत्यांना प्रचंड उत्सुकता असते. अनेकवेळा त्यांच्या अफेरच्या सुद्धा चर्चा रंगताना पहायला मिळतात..अनेकवेळा विनोदवीर ओंकार राऊतच्या अफेअरची सुद्धा चर्चा रंगली होती. त्यातील एक म्हणजे त्याने प्राजक्ता माळीला केलेलं प्रपोज.. नुकत्याच एका मुलाखतीमध्ये ओंकारने त्याच्या अफेअरच्या चर्चेवर भाष्य केलय. यावेळी त्याने प्राजक्ता सोबत असलेल्या नात्यावर सुद्धा मौन सोडलं आहे. त्यामुळे सध्या सगळीकडे ओंकारची चर्चा होतेय..काही दिवसांपूर्वी ओंकारने कविरत स्टुडिओला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये त्याला लग्नाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. यावर त्याने 'अजून माहिती नाही... कोणाकडे मुलगी असेल तर सांगा. अनुरुपवर मी रजिस्टर करणार आहे.' असं म्हटलं. तसंच वडिलांनीच त्याला अनुरुपवर नोंदणी करण्याचा सल्ला दिल्याचं तो म्हणाला..यानंतर ओंकारला प्राजक्ता माळीला प्रपोज केल्याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. या चर्चेवर तो म्हणाला की, 'हो मी तिला प्रपोज केलय. परंतु ते खूप नॅचरल होते. ओंकारची गर्लफेंड सेटवर शिवाली दाखवण्यात आलीय. त्यामुळे मी तिला सतत टोकत असतो. परंतु तिच्याकडून जे रिअॅक्ट होतं. त्यामुळे त्याचा विनोद जास्त वर्कआऊट होते.' असं ओंकारने मुलाखतीत बोलताना स्पष्ट केलं. .पुढे मुलाखतीत बोलताना त्यांने प्राजक्ता माळीचं भरभरुन कौतूक केलं. तो तिच्याबद्दल बोलताना म्हणाला की, 'ती माझी खूप चांगली मैत्रिण आहे. ती सर्वांची खुप काळजी घेते. तसंच तिने मनाने सुद्धा खुप चांगली आहे. नेहमीच ती मित्रांची चौकशी करायला स्वत:हून पुढे येताना पहायला मिळते.' असं तो मुलाखतीत बोलताना म्हणाला.