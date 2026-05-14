कानच्या रेड कार्पेटवर झळकला मराठी अभिनेता ! प्रेक्षकांनी केलं कौतुक "आम्हाला तुझा अभिमान वाटतो"

Marathi Entertainment News : संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधून घेणाऱ्या कान फिल्म फेस्टिवलला फ्रान्समध्ये सुरुवात झाली आहे. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटी कलाकारांनी हजेरी लावली आहे. आलिया भट, उर्वशी रौतेला आणि तारा सुतारीया या अभिनेत्रींनी आतापर्यंत रेड कार्पेटवर हजेरी लावली आहे. गेल्या वर्षी छाया कदम यांनी कानचं रेड कार्पेट गाजवलं होतं. या वर्षी कानच्या रेड कार्पेटवर लक्ष वेधून घेतलं ते अभिनेता पुष्कर जोगने. .पुष्करने सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत कान फिल्म फेस्टिव्हलमधील त्याचा लूक शेअर केला. काळ्या रंगाचा सूट, सनग्लासेस असा चार्मिंग लूक केला होता. अनेकांनी कमेंट करत त्याच्या लूकचं कौतुक केलं. .पुष्करने त्याच्या पोस्टला "७९ व्या कान्स चित्रपट महोत्सवाच्या रेड कार्पेटवरचा अनुभव अविस्मरणीय होता. आंतरराष्ट्रीय मीडिया, फ्रेंच पापाराझी, हॉलिवूडचे अभिनेते आणि चित्रपट निर्माते तुमच्या सोबतीने चालत होते... मनःपूर्वक आभार. माझ्या देशाचे, भारताचे 🇮🇳 आणि माझ्या राज्याचे, महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणे ही एक विशेष भावना होती. जय महाराष्ट्र!!! मी सदैव ऋणी राहीन. देवा, आई आणि बाबांचे आभार... लव्ह यू फेलिशा... दादा कान्स महोत्सवात फ्रान्स टीव्हीवर थेट दिसले..." असं कॅप्शन देत त्याच्या भावना व्यक्त केल्या. .पुष्करच्या अनेक सेलिब्रिटी मित्रांनी, चाहत्यांनी त्याच्या या यशाचं कौतुक केलं. त्याचा लूकही अनेकांना आवडला. यंदाच्या कान फिल्म फेस्टिव्हलला हजेरी लावणारा पुष्कर पहिला मराठी अभिनेता ठरला आहे. .पुष्करचे या वर्षी ह्युमन कोकेन हा सिनेमा रिलीज झाला. याशिवाय त्याचे बापमाणूस, मुसाफिरा हे सिनेमेही प्रेक्षकांच्या भेटीस आले आहेत..प्रत्येक रंगाची एक किंमत आहे: हिंदी ZEE5 ने लॉन्च केला ‘सतरंगी- बदले का खेल’चा ट्रेलर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.