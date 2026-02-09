'मी चेहऱ्याला फक्त साबणच लावतो' सचिन पिळगांवकर म्हणाले...'माझ्या चिरतरुण राहण्याचं रहस्य हे...'

Actor Sachin Pilgaonkar Shares Youthful Skin Secret At Goa Event: अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. त्यांनी आजपर्यंत अनेक सिनेमामधून वेगवेगळ्या पात्र साकारलं आहे. आजही ते तितक्याच जोशात अभिनय करताना पहायला मिळतात. सचिन पिळगांवकर यांनी आता साठी पार केली आहे. तरीही ते तितक्याच उत्साहात काम करताना पहायला मिळतात. .दरम्यान अशातच सचिन पिळगावकर यांनी पणजीतील कांपाल इथल्या पुस्तक महोत्सवात हजेरी लावली होती. या महोत्सवात बोलताना त्यांनी त्यांच्या वयक्तिक आयुष्यासह बऱ्याच गोष्टींवर भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी त्यांच्या चिरतरुण राहण्याचं तसंच चेहऱ्यावरील ग्लो कायम राहण्याचं रहस्य चाहत्यांना सांगितलं. .कार्यक्रमात सचिन पिळगांवकर यांना तरुण दिसण्याचं रहस्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. यावर बोलताना सचिन म्हणाले की, 'मी माझ्या दिसण्याचं श्रेय माझ्या आईला देतो. तसंच त्यात व्यायाम, खाण्यावरील नियंत्रण याचाही सामावेश आहे. तसंच कुटुंबासोबत घालवलेला वेळ हा तुमच्या चेहऱ्यावर तेज कायम ठेवतो' असं ते म्हणाले. .तसंच पुढे बोलताना सचिन पिळगांवकर म्हणाले की, 'चेहरा गोरा गुमटा दिसण्यामागे मी आजपर्यंत स्नान करताना चेहऱ्याला केवळ साबतच लावत आलोय. मी आजपर्यंत कोणतही फेशियल केलं नाही. तसंच कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, तसंच आईसोबत रात्री जेवण घेणे. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला आनंदी ठेवतात. त्याच गोष्टी तुम्हाला चिरतरुणही ठेवतात.'.यावेळी बोलताना सचिन यांनी शोलेच्या आठवणी सुद्धा शेअर केल्या. 'शोले सिनेमासाठी कोणतही मानधन घेतलं नसून त्यातील अभिनय ही एक मदत असल्याचं' ही ते म्हणाले. तसंच सिनेमासाठी त्यांना एअर कुलर भेट म्हणून देण्याचं आल्याचही त्यांनी आवर्जुन सांगितलं. .'मला शोले सिनेमाचे पैसेच दिले गेले नाही' सचिन पिळगांवकरांनी केला मोठा खुलासा, म्हणाले...'सिनेमासाठी मी मदत..'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.