'मी चेहऱ्याला फक्त साबणच लावतो' सचिन पिळगांवकर म्हणाले...'माझ्या चिरतरुण राहण्याचं रहस्य हे...'

SACHIN PILGAONKAR REVEALS HIS EVERGREEN LOOK SECRET: अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनी गोव्यातील कार्यक्रमात त्यांच्या चिरतरुण दिसण्यामागचं रहस्य उघड केलं. यावेळी त्यांनी चेहऱ्याला केवळ साबणच लावत असल्याचं म्हटलंय.
Actor Sachin Pilgaonkar Shares Youthful Skin Secret At Goa Event: अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. त्यांनी आजपर्यंत अनेक सिनेमामधून वेगवेगळ्या पात्र साकारलं आहे. आजही ते तितक्याच जोशात अभिनय करताना पहायला मिळतात. सचिन पिळगांवकर यांनी आता साठी पार केली आहे. तरीही ते तितक्याच उत्साहात काम करताना पहायला मिळतात.

