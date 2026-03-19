सिद्धार्थ चांदेकर आणि मिताली मयेकरांनी दिली गुडन्यूज, गुढीपाडव्याच्या दिवशी पोस्ट शेअर करत म्हणाले...

SIDDHARTH CHANDEKAR–MITALI MAYEKAR CELEBRATE GUDI PADWA: आज गुढीपाडवा. हिंदू नवीन वर्षांची सुरुवात आजच्या दिवसापासून होते. सगळेजण आजच्या शुभमुहुर्तावर गुढीपाडव्याचा सण उत्साह साजरा करताना पहायला मिळतात. मराठी कलाकर देखील गुढिपाडव्याचे फोटो त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर करत असतात. दरम्यान अशातच अभिनेता सिद्धार्थ चांदेकर आणि मिताली मयेकर यांनी नववर्षाच्या मुहुर्तावर चाहत्यांना गुडन्यूज दिली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी याबाबत माहिती दिलीय. .सिद्धार्थ आणि मिताली यांनी नवीन घरात गृहप्रवेश केला आहे. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर गृहप्रवेशाचे व्हिडिओ आणि फोटो शेअर केलेत. या व्हिडिओमध्ये कलशावर मिताली स्वास्तिक काढताना दिसत आहे. तर, सिद्धार्थ गुढीवर साखरेच्या गाठी माळा बांधताना पहायला मिळतोय. त्यानंतर दोघे गुढीवर कलश ठेवतात. निरंजन पेटवून दोघेही गुढीची पूजा करतात. त्यानंतर दोघेही नव्या घराकडे पाहतात. दरम्यान त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .सोशल मीडियावर घराचा व्हिडिओ पोस्ट करत त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'नवं वर्ष, नवं घर, नवी सुरुवात! गुढीपाडवा आणि नवीन वर्षांच्या खूप खूप शुभेच्छा' म्हणत त्यांनी चाहत्यांना गुडन्यूज दिलीय. सध्या त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .अनेकांनी कमेंट्स करत त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. अनेक कलाकारांनी त्यांना अभिनंदन करत 'खुप खुप अभिनंदन, दोघांनाही शुभेच्छा' असं म्हटलय. दरम्यान सिद्धार्थबद्दल बोलायचं झालं तर तो नुकताच क्रांतीज्योती मराठी माध्यम सिनेमात पहायला मिळाला होता.