आवाजावर सतत येत होता ताण; लीना भागवत यांच्यावर झाली शस्त्रक्रिया, म्हणाल्या...

LEENA BHAGWAT TAKES BREAK FROM THEATRE AFTER MEDICAL PROCEDURE: मराठी अभिनेत्री लीना भागवत सध्या 'आमने सामने' या नाटकामुळे चर्चेत आहेत. या नाटकाला प्रेक्षकांला चांगला प्रतिसाद मिळत असतानाच लीना भागवत यांनी सोशल मीडियावरून चाहत्यांना महत्त्वाची माहिती दिली आहे. आवाजावर सातत्याने येत असलेल्या ताणामुळे त्यांनी काही काळ रंगभूमीवरील प्रयोगांपासून विश्रांती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नुकतीच त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया पार पडली..लीना यांनी ऑपरेशन थिएटरमधील एक फोटो त्यांच्या इन्स्टाग्रामवर शेअर करत आपल्या प्रकृतीविषयी माहिती दिली. 'आमने सामने'चे प्रयोग गेल्या वर्षभरापासून सातत्याने सुरू असून याच काळात आवाजावर ताण जाणवू लागल्यानंतर त्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने प्रयोग सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र परिस्थिती लक्षात घेता डॉक्टरांनी आवाजाला विश्रांती देण्याचा सल्ला दिला. असं त्या म्हणाल्या. .तसंच 'आवाजावरील ताण कमी करण्यासाठी एक छोटी वैद्यकीय प्रक्रिया करणे आवश्यक असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितल्यानंतर अखेर ही प्रक्रिया पार पडली. या काळात डॉक्टर आणि त्यांच्या टीमसोबतच पती मंगेश तसेच नाटकाच्या टीमने साथ' दिल्याचेही लीना यांनी सांगितले..लीना भागवत यांच्या पोस्टवर अनेक नेटकऱ्यांनी कमेंट करत काळजी घेण्याचं अवाहन केलय. तसंच अनेक कलाकरांनी कमेंट करत 'छान बरी हो, आम्ही सगळे तुझे आवजा ऐकायला आतुर आहोत खूप प्रेम' अशा प्रतिक्रिया येत आहेत. सुबोध भावे, मुक्ता बर्वे, अमृता देशमुख, या सगळ्यांनी कमेंट करत लीन भागवत यांच्याबद्दल काळजी व्यक्त केली..‘परस्पर संमतीने घेतला निर्णय’ बादशाह-ईशा रिखीचं नातं अखेर संपलं; रॅपरने स्वतःच केला मोठा खुलासा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.