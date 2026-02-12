बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो...! पूजा सावंतचे अदा पाहून चाहते घायाळ, अभिनेत्रीच्या डान्सचा viral video

Pooja Sawant’s Viral Dance: मराठी सिनेसृष्टीतील नेहमी चर्चेत असलेली अभिनेत्री पुजा सावंत ही तिच्या अभिनयासाठी ओळखली जाते. सौदर्यासह तिने तिच्या नृत्यातून चाहत्यांच्या मनात छाप पाडलीय. पुजाने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. , नीळकंठ मास्टर, दगडी चाळ, आता गं बया सारख्या मराठी सिनेमातून तिने वेगळी ओळख निर्माण केलीय. मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीतही पुजाने स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. .दरम्यान अशातच आता पुजा सावंतचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. पुजाने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये ती हृतिक रोशन आणि प्रीती झिंटा यांच्या एका जुन्या गाण्यावर डान्स करताना पहायला मिळतेय. 2000 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'मिशन काश्मीर' या सिनेमातील 'बुमरो बुमरो' या गाण्यावर तिने धमाकेदार डान्स केलाय. .पुजाने शेअर केलेल्या डान्सच्या व्हिडिओमधील तिच्या अदा, हावभाव पाहून चाहते घायाळ झाले आहे. चाहत्यांनी तिच्या डान्सचं कौतूक केलय. पुजाने व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'मनाला भिडणारं एक गाणं' तसंच पुढे लिहिताना ती म्हणाली की, परफेक्ट कोरिओग्राफी केलेल्या ओम आणि त्याच्या टीमचं कौतूक, त्यांनी वन टेकमध्ये हे गाणं बसवलं.'.सध्या सोशल मीडियावर पुजाच्या डान्सचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. अनेकांनी पुजाच्या डान्स कौतूक केलय. एकाने कमेंट्स करत लिहलं की, 'वॉव.. आजपर्यंत पाहिलेला सगळ्यात मस्त डान्स' तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्यानं लिहलं की, 'परफेक्ट हावभाव, आणि उत्तम डान्स' अनेक मराठी सेलिब्रिटींनी सुद्धा कमेंट्स करत तिच्या डान्सचं कौतूक केलय..प्राजक्ता माळीचा चेहरा सेम वडिलांसारखा, नाक, डोळे सुद्धा जसेच्या तसे, सोशल मीडियावर पोस्ट चर्चेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.