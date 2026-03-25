बापरे! शिवानी रांगोळेला नक्की काय झालं? हातात वॉकर घेतलेला फोटो शेअर करत अभिनेत्री म्हणाली...

ACTRESS SHIVANI RANGOLE SHARES PHOTO WITH WALKER: मराठी दूरदर्शन आणि नाटक क्षेत्रातील लोकप्रिय अभिनेत्री शिवानी रांगोळे हिच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली असून तिने सोशल मीडियावर हातात वॉकर घेतलेला फोटो शेअर केला आहे. तिचा पाय फ्रॅक्चर झाला असतानाही ती ‘शंकर जयकिशन’ या नाटकाचे प्रयोग सातत्याने करत आहे.
SHIVANI RANGOLE SUFFERS LEG FRACTURE

SHIVANI RANGOLE SUFFERS LEG FRACTURE

Apurva Kulkarni
SHIVANI RANGOLE SUFFERS LEG FRACTURE: मराठी मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री शिवानी रांगोळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. झी मराठीवरील तुला शिकवीन चांगलाच धडा या मालिकेतून तिला प्रसिद्धी मिळाली. शिवानी सोशल मीडियावर सुद्धा सक्रीय असते. ती तिचे अपडेट्स नेहमीच चाहत्यांना देत असते. अशातच आता शिवानीनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टमध्ये तिच्या पायाला गंभीर दुखापत झाल्याचं पहायला मिळतय.

