बापरे! शिवानी रांगोळेला नक्की काय झालं? हातात वॉकर घेतलेला फोटो शेअर करत अभिनेत्री म्हणाली...

SHIVANI RANGOLE SUFFERS LEG FRACTURE: मराठी मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री शिवानी रांगोळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. झी मराठीवरील तुला शिकवीन चांगलाच धडा या मालिकेतून तिला प्रसिद्धी मिळाली. शिवानी सोशल मीडियावर सुद्धा सक्रीय असते. ती तिचे अपडेट्स नेहमीच चाहत्यांना देत असते. अशातच आता शिवानीनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टमध्ये तिच्या पायाला गंभीर दुखापत झाल्याचं पहायला मिळतय. .मराठी नाटक, मालिकांमधून शिवानी प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. तिचा 'शंकर जयकिशन' हे नाटक प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. नाटकात तिच्याबरोबर अभिनेते भरत जाधव आणि महेश मांजरेकर सुद्धा मुख्य भूमिकेत आहे. सोशल मीडियाद्वारे ती नाटकाबद्दलचे अपडेट्स चाहत्यांना देत असते. .अशातच आता शिवानीनं पोस्ट शेअर करत तिच्या पायाला दुखापत झाल्याचं सांगितल. तिचा पाय फ्रॅक्चर झाला होता. परंतु तरीदेखील ती नाटकाचे प्रयोग करत आहेत. नुकतीच तिनं पोस्ट शेअर करत चाहत्यांना तब्येतीबाबत माहिती दिली आहे. .तिने पोस्टमध्ये म्हटलंय की, 'नाटक करायला मी एका पायावर तयार आहे. पायाला दुखापत झाली तेव्हा प्रयोग कसा करणार? याचं टेन्शन होतं. परंतु नाट्यगृहात पाय ठेवण्यापासून ते मेकअप रुममध्ये तयार होईपर्यंत, तसंच मला चालायला वेळ लागत असताना ब्लॅकआऊटचा अवधी वाढवणं, नाटकात काही हालचाली माझ्या सोयीनं बदलणं आणि नाटक संपल्यास सुखरूप गाडीपर्यंत सोडनं खरंच 'शंकर जयकिशन' टीमचं कौतूक आहे.'.पुढे लिहिताना ती म्हणाली की, 'अनेक वेळा उत्साहात मला लागलय ते मी विसरुन जायचे, परंतु भरत जाधव आणि महेश मांजरेकर मला त्या गोष्टीची आठवण करुन द्यायचे. मला सांभाळून घ्यायचे. तेव्हा मला सगळ्यांबद्दल कृतज्ञता वाटली. मला आधी प्रयोग कसा करेल याचा टेन्शन होतं. परंतु प्रेक्षकांचा आवाज ऐकला की, हुरुप येयचा. आता हळूहळू मी बरी होत आहे. परंतु माझ्या टीमसाठी आणि प्रेक्षकांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या व्हायला हव्या.'.