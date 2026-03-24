"कलाकारांना डिस्टर्ब करण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही" अभिनेत्रीने घेतली आस्तादची बाजू ; "नाटकाला वाईट.."

Marathi Entertainment News : काही दिवसांपूर्वी अभिनेता आस्ताद काळेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला होता. नाटकाचा प्रयोग सुरू असताना फोनवर बोलणाऱ्या प्रेक्षकाला अभिनेत्याने नाटक मध्येच थांबवत खडेबोल सुनावले होते. एका मराठी अभिनेत्रीने आस्तादची बाजू घेत सदर घटनेवर प्रतिक्रिया दिली. .ही अभिनेत्री आहे भार्गवी चिरमुले. भार्गवीने नुकतीच सकाळ पॉडकास्ट चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने आस्तादची बाजू घेत तिचं मत मांडलं. काय म्हणाली ती जाणून घ्या. ."आता जो व्हायरल झाला रील ज्यात आस्ताद बोलला प्रेक्षकांना. कोण काय बोललं हा मुद्दा नाही पण खरंच कलाकारांना त्रास होतो. बरं फोन वाजण चुकीचं आहे का तर नाही. कित्येकदा बाजूला आजी आजोबा असतात त्यांना ते कळत नाही. फोन सायलेंट करण किंवा कधी कधी सायलेंट असला तरीही वाजतो. टेक्निकल प्रॉब्लेम होतातच. काही वेळेला लोक शूट करतात त्याचा फ्लॅश आमच्या डोळ्यावर येतो त्याचा त्रास होतो. चूक होऊ शकते. "."काही लोक मोठ्याने फोनवर बोलू लागतात. आसतडच्या बाबतीतही तसंच काहीतरी झालं. हा मी संपूर्ण व्हिडिओ नाही पाहिला पण तो माणूस मोठमोठ्याने नाटक सुरू असताना फोनवर बोलत होतं. नाटकाला बसलो आहे. नंतर करतो तासाभराने. थोडं तुम्ही कंट्रोल करू शकता किंवा बाहेर जाऊन बोला. तुमच्याकडे पर्याय आहे."."नाटक नाही आवडलं तर तुम्हाला निघून जाण्याचा अधिकार आहे. नाटकाविषयी वाईट प्रतिक्रिया देण्याचा अधिकार आहे. पण कलाकाराला डिस्टर्ब करण्याचा अधिकार तुमच्याकडे नाही. कॉमेडी नाटकात थोडंस चालून जातं पण गंभीर नाटकात पूर्णपणे लक्षपूर्वक काम कराव लागतं. मला वाटतं प्रेक्षकांनीही थोडी जबाबदारी घ्यायला हवी. "