DHSHAVATAR COLLECTION : 'दशावतार' सिनेमाच्या निर्मात्याने घेतला मोठा निर्णय, 9 व्या दिवशी सुद्धा मोडले रेकॉर्ड

मनोरंजन विश्वातील सध्या चर्चेत असलेला सिनेमा म्हणजे 'दशावतार'. या सिनेमाने 9 दिवसात रेकार्डब्रेक कमाई केलेली आहे. 12 सप्टेंबर रोजी हा सिनेमा सिनेमागृहात प्रदर्शित झाला. यानंतर दिलीप प्रभावळकर यांच्या भूमिकेला प्रेक्षकांचं इतकं भरभरुन प्रेम मिळालं की, सगळे शो हाऊलफुल्ल झाले. वयाच्या 81 व्या वर्षी दिलीप प्रभावळकर यांनी साकारलेली भूमिका प्रेक्षकांना इतकी आवडली की, त्यांचं सगळीकडे कौतूक झालं..'दशावतार' चित्रपटात संस्कृती, परंपरा आणि राखणदार अशा बाबुली मेस्त्रीच्या आयुष्यातील शेवटचा 'दशावतार' अनुभवायला मिळालाय. तसंच यामध्ये बाप-लेकाचं सुंदर नातं सुद्धा दाखवण्यात आलय. हा सिनेमा सर्वांच्या पसंतीत उतरला आहे. गेल्या ९ दिवसापासून हा सिनेमा हाऊसफुल्ल शो करतोय. या चित्रपटाने आतापर्यंत सर्वांधिक कमाई केलेली आहे. .सॅकनिल्कने दिलेल्या माहितीनुसार चित्रपटाने दुसऱ्या शनिवारी जवळपास 2.65 कोटींचा गल्ला कमावलाय. तसंच या आकडेवाडीत बदल होऊ शकतो. गेल्या सात दिवसात या चित्रपटाने 10.80 कोटीचा गल्ला कमावला आहे. त्यानंतर आता आठव्या दिवशी चित्रपटाने तब्बल 2.65 कोटीची मोठी कमाई केलेली आहे. या सिनेमाने आतापर्यंत जगभरात 14 कोटींचा गल्ला कमावला आहे. .दरम्यान गेल्या 8 दिवसापासून शो हाऊसफूल्ल होत असल्याने 'दशावतार' चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. सलग शो हाऊसफूल्ल होत असल्याने निर्मात्याने शो वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. 'प्रेक्षकांच्या प्रचंड प्रतिसादामुळे अनेक सिनेमाचे केळ वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय.' अशी पोस्ट त्याने निर्मात्यांकडून शेअर करण्यात आलीय. .रंगभूमीवर नेहा जोशीचा नवा अवतार! विजय तेंडुलकरांच्या ‘सखाराम बाईंडर’ नाटकात साकारली ‘लक्ष्मी’ची भूमिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.