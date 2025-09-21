Premier

DHSHAVATAR COLLECTION : 'दशावतार' सिनेमाच्या निर्मात्याने घेतला मोठा निर्णय, 9 व्या दिवशी सुद्धा मोडले रेकॉर्ड

Dashavatar Makers Take Big Decision After Housefull Shows: दिलीप प्रभावळकर यांच्या मुख्य भूमिकेतील 'दशावतार' सिनेमाला प्रेक्षकांचा भरभरुन प्रतिसाद मिळणार आहे. दरम्यान चित्रपट हाऊसफुल्ल जात असल्याने निर्मात्याने चित्रपटासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय.
Apurva Kulkarni
मनोरंजन विश्वातील सध्या चर्चेत असलेला सिनेमा म्हणजे 'दशावतार'. या सिनेमाने 9 दिवसात रेकार्डब्रेक कमाई केलेली आहे. 12 सप्टेंबर रोजी हा सिनेमा सिनेमागृहात प्रदर्शित झाला. यानंतर दिलीप प्रभावळकर यांच्या भूमिकेला प्रेक्षकांचं इतकं भरभरुन प्रेम मिळालं की, सगळे शो हाऊलफुल्ल झाले. वयाच्या 81 व्या वर्षी दिलीप प्रभावळकर यांनी साकारलेली भूमिका प्रेक्षकांना इतकी आवडली की, त्यांचं सगळीकडे कौतूक झालं.

