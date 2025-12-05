स्वानंदीने करुनच दाखवलं! झी मराठीवर तेजश्री प्रधानची मालिका नंबर वन, स्टार प्रवाहच्या प्रसिद्ध मालिकेचा TRP घसरला, कोणाला कोणतं स्थान मिळालं?

दर आठवड्याला टीआरपीच्या आकडेवारीमध्ये मालिकांची लोकप्रियता ठरवली जाते. गेल्या तीन वर्षापासून टीआरपीच्या शर्यतीत नंबर वनवर 'ठरलं तर मग' ही मालिका आहे. गेल्या आठवड्यात सुद्धा हीच मालिका नंबर वनवर होती. तसंच झी मराठी वाहिनीवर तेजश्री प्रधानच्या वीण दोघांतली ही तुटेना ही मालिकेचा टीआरपी सुद्धा वाढलेलं पहायला मिळालं..झी मराठीवरील वीण दोघातली ही तुटेना ही मालिका ऑगस्टमध्ये सुरु झाली होती. तेजश्री आणि सुबोध यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. 4 महिन्यानंतर या मालिकेत टीआरपीच्या शर्यंतीत उडी घेत टॉप 10 मालिकेमध्ये आपलं स्थान निर्माण केलं. दरम्यान यंदाच्या आठवड्यातील टीआरपीमध्ये झी मराठी वाहिनीवर नंबर वन मालिका वीण दोघातही ही तुटेना ही ठरली आहे. .यंदाच्या टॉप ५ मध्ये सगळ्यात वरती नेहमीप्रमाणे स्टार प्रवाह वाहिनीची मालिका आहे. 'ठरलं तर मग' या मालिकेनं रेटिंगसह अव्वल स्थान पटकावलं आहे. त्यापाठोपाठ दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानी 'तू ही रे माझा मितवा' आणि 'नशिबवान' या मालिका आहे. तर चौथी मालिका 'घरोघरी मातीच्या चुली' ही आहे. तर पाचव्या स्थानी 'लग्नानंतर प्रेम होईलच ' ही मालिका पहायला मिळतेय. .मराठी मालिकेचा टीआरपी1. ठरलं तर मग - 5.62. तु ही रे माझा मितवा - 4.83. नशीबवान - 4.34. घरोघरी मातीच्या चुली - 4.25. लग्नानंतर होईलच प्रेम - 3.96. लक्ष्मीच्या पाऊलांनी - 3.87. वीण दोघांतली ही तुटेना - 3.78. कमळी 3.6, तारिणी 3.69. लक्ष्मी निवास - 3.410. देवमाणूस -3.2.त्यामुळे टीआरपीच्या शर्यंतीत टॉप ५ मध्ये स्टार प्रवाह वाहिनीच्याच मालिका पहायला मिळताय. तसंच टीआरपीच्या शर्यंतीत सहव्या स्थानी 'लक्ष्मीच्या पाऊलांनी' ही मालिका पहायला मिळाली. परंतु लवकरच ही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. दरम्यान आता पुढच्या आठवड्यात टॉप १० मध्ये कोणत्या मालिका बाजी मारणार हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. .जुई गडकरी की तेजश्री प्रधान! संपत्तीमध्ये कोण आघाडीवर? नेट वर्थच्या रेसमध्ये सायली की, स्वानंदी, कोण आहे पुढे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.