स्वानंदीने करुनच दाखवलं! झी मराठीवर तेजश्री प्रधानची मालिका नंबर वन, स्टार प्रवाहच्या प्रसिद्ध मालिकेचा TRP घसरला, कोणाला कोणतं स्थान मिळालं?

Marathi Serial Trp List : या आठवड्याच्या टीआरपी रेटिंगमध्ये झी मराठीच्या ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ मालिकेनं जबरदस्त कमबॅक करत टॉप १० मध्ये स्थान मिळवलं असून झी मराठीवर नंबर वन शो ठरली आहे
दर आठवड्याला टीआरपीच्या आकडेवारीमध्ये मालिकांची लोकप्रियता ठरवली जाते. गेल्या तीन वर्षापासून टीआरपीच्या शर्यतीत नंबर वनवर 'ठरलं तर मग' ही मालिका आहे. गेल्या आठवड्यात सुद्धा हीच मालिका नंबर वनवर होती. तसंच झी मराठी वाहिनीवर तेजश्री प्रधानच्या वीण दोघांतली ही तुटेना ही मालिकेचा टीआरपी सुद्धा वाढलेलं पहायला मिळालं.

