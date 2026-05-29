मास्टरशेफ विजेत्या पंकज भदोरिया यांना ब्रेस्ट कॅन्सरचं निदान; हॉस्पिटलमधील फोटो शेअर करत दिली माहिती

Entertainment News : प्रसिद्ध रियालिटी शो मास्टरशेफ इंडियाच्या सीझन 1 ची विजेती सेलिब्रिटी शेअफ पंकज भदौरिया यांना स्तनाच्या कर्करोगाचे निदान झालं आहे. सोशल मीडियावर पंकज यांनी त्यांचा हॉस्पिटलमधील फोटो आणि व्हिडीओ शेअर करत ही माहिती दिली. त्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांना धक्का बसला आहे. .पंकज या सुप्रसिद्ध शेफ आहेत. नुकतंच त्यांना ब्रेस्ट कॅन्सरचं निदान झालं असून त्यांनी त्यांचा एक व्हिडीओ आणि फोटो शेअर करत त्यांच्यासाठी प्रार्थना करण्याचं आवाहन केलं. 28 मे ला त्यांनी ही पोस्ट शेअर केली. ज्यात त्या हॉस्पिटलमधील बेडवर झोपलेल्या दिसत असून अनेक वैद्यकीय उपकरणांच्या वायर्सनी त्यांना वेढलेलं दिसत आहे. .हसऱ्या व्यक्तिमत्त्वामुळे आणि उत्तम रेसिपींसाठी पंकज भदौरिया प्रेक्षकांमध्ये प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी शेअर केलेल्या पोस्टला "मला स्तनाच्या कर्करोगाचे निदान झाले आहे. या कठीण काळात मला तुमच्या पाठींब्याची आणि प्रार्थनाची नितांत गरज आहे." असं कॅप्शन दिलं आहे. .सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये त्यांनी त्या विविध वैद्यकीय चाचण्यांमधून जात असल्याचं सांगितलं. चाचण्यांसाठी जात आहे पण अजिबात आनंदी नाही असं कॅप्शन त्यांनी या व्हिडिओला दिलं आहे. त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टवर अनेकांनी कमेंट करत त्यांच्यासाठी प्रार्थना केली आहे. त्या लवकर बऱ्या व्हाव्या अशा शुभेच्छाही दिल्या आहेत. .त्या व्हिडिओमध्ये म्हणाल्या की,"मी सर्वांना कळवू इच्छिते की मला स्तनाच्या कर्करोगाचे निदान झाले आहे. माझ्यासाठी माझे चाहते हे केवळ सोशल मीडियावरील 'फॉलोअर्स' नाहीत, तर ते माझ्या कुटुंबाचाच एक भाग आहेत. म्हणूनच, ही बातमी मला त्या सर्वांशी वैयक्तिकरित्या शेअर करायची होती. या कठीण प्रसंगी, मला तुमच्या प्रार्थनांची नितांत गरज आहे. प्रार्थनांमुळे नेहमीच चमत्कार घडतात हे सर्वांना माहित आहे; त्यामुळे कृपया तुम्ही माझ्यासाठीही प्रयत्न करा." सोशल मीडियावर त्यांचा हा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. .2010 मध्ये लखनौमध्ये इंग्रजी शिक्षिका असणाऱ्या पंकज यांनी मास्टरशेफचा सीझन १ जिंकत सगळ्यांचं मन जिंकलं. शाळेतून तितकी रजा मिळत नसल्यामुळे त्यांनी त्यांची सरकारी नोकरी सोडत या स्पर्धेत भाग घेतला. आज पंकज एक उत्तम शेफ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. .'या' बॉलिवूड अभिनेत्रींनी गाजवल्या वकिलाच्या भूमिका ! तुमची आवडती अभिनेत्री आहे का यात ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.