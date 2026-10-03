फ्लॅट, लीज आणि कथित बनावट सह्या;अक्षय कुमारच्या बहिणीची फसवणूक केल्याप्रकरणी मनसे नेत्याला अटक, ‘Three’चं ‘Thirty’ केलं?

AKSHAY KUMAR’S SISTER COMPANY POWAI FLAT LEASE DISPUTE: मुंबईतील पवई पोलिसांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी गणेश चुक्कल यांना अटक केलीय. त्यांच्यासह सहकारी समीर सावंत यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलय. फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रांप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे. प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार याची बहीण अलका भाटिया हिरानंदानी संचालक असलेल्या कंपनीच्या पवईतील फ्लॅटशी संबंधित आहे. दोघांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना ५ ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पवईतील ओडोनियो इमारतीमधील फ्लॅट आणि दोन पार्किंगची जागा होत्या त्या मेलरोनिया हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडने २०१८ मध्ये गणेश चुक्कल यांच्याशी संबंधित कंपनीला ३६ महिन्यांसाठी लीजवर दिली होती. या कराराच दरमहा २.५५ लाख रुपये भाडे आणि १५.३० लाख रुपये सिक्युरिटी डिपॉझिट निश्चित करण्यात आलं होतं. परंतु ऑक्टोबर २०१९ पासून भाडे थकू लागले. कंपनीने २०२० मध्ये करार रद्द करून फ्लॅट रिकामा करण्यास सांगितले. मात्र, त्यानंतर या फ्लॅटच्या लीजबाबत वाद निर्माण झाला..पोलिसांच्या आरोपानुसार, मूळ लीज करार तीन वर्षांचा असताना त्यातील ‘Three’ हा शब्द बदलून ‘Thirty’ म्हणजेच ३० वर्षांचा करार असल्याचे दाखवण्यात आले. या कथित बनावट कागदपत्रात कंपनीच्या संचालकांच्या स्वाक्षऱ्याही बनावट असल्याचा आरोप करण्यात आलाय. त्यानंतर कागदपत्रातील कथित फेरफार आणि सह्यांबाबतचा प्रकार समोर आला.. माहितीनुसार या कंपनीच्या संचालकांमध्ये अलका भाटिया हिरानंदानी, कमल निरंजन हिरानंदानी आणि श्रीधर नारायण यांचा समावेश असल्याचे पोलिसांच्या माहितीत नमूद आहे. अलका भाटिया हिरानंदानी या अभिनेता अक्षय कुमार यांच्या बहिण आहेत. .Drishyam 3 Collection: विजय साळगावकरची जादू पुन्हा चालली! ‘दृश्यम 3’ची बंपर ओपनिंग, पहिल्याच दिवशी तब्बल 'इतक्या' कोटींचा गल्ला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.