अभिषेक बच्चनसाठी जान्हवी कपूरने कापलेली हाताची नस म्हणाली...' ऐश्वर्याने माझा नवरा चोरला' लग्न मोडण्यासाठी घातला होता मोठा राडा

Model Jhanvi Kapoor Claims Marriage to Abhishek Bachchan: अभिनेता अभिषेक बच्चन आणि ऐश्वर्या रॉयच्या लग्नात अनेक संकटं आली. त्यातील एक म्हणजे जान्हवी कपूरने त्यांच्या लग्नात येऊन 'अभिषेक बच्चनने माझ्याशी लग्न केलं आहे' असं म्हणू लागली. तसंच अभिषेकसाठी तिने नस सुद्धा कापली होती.
अभिनेता अभिषेक बच्चन आणि ऐश्वर्या रॉय यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. दोघांनी अगदी थाटामाटात लग्न केलं होतं. परंतु काही लग्नात विघ्न येतातच. एश्वर्या आणि अभिषेकच्या लग्नात सुद्धा अनेक संकटं आली होती. जान्हवी कपूर नावाच्या महिलेनं अभिषेकसाठी थेट हाताची नस कापून घेतली होती. तसंच अभिषेक बच्चन माझा नवरा असल्याचा दावा ती करत होती. सगळ्यात विचित्र म्हणजे 'अभिषेक बच्चनने माझ्याशी लग्न केलं आहे' असं सुदधा ती बोलत होती.

