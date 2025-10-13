अभिषेक बच्चनसाठी जान्हवी कपूरने कापलेली हाताची नस म्हणाली...' ऐश्वर्याने माझा नवरा चोरला' लग्न मोडण्यासाठी घातला होता मोठा राडा

अभिनेता अभिषेक बच्चन आणि ऐश्वर्या रॉय यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. दोघांनी अगदी थाटामाटात लग्न केलं होतं. परंतु काही लग्नात विघ्न येतातच. एश्वर्या आणि अभिषेकच्या लग्नात सुद्धा अनेक संकटं आली होती. जान्हवी कपूर नावाच्या महिलेनं अभिषेकसाठी थेट हाताची नस कापून घेतली होती. तसंच अभिषेक बच्चन माझा नवरा असल्याचा दावा ती करत होती. सगळ्यात विचित्र म्हणजे 'अभिषेक बच्चनने माझ्याशी लग्न केलं आहे' असं सुदधा ती बोलत होती..हाताची नस कोणी कापून घेतली?अभिषेक बच्चन आणि ऐश्वर्या राय यांचं 2007 मध्ये लग्न झालं होतं. त्यांचं लग्न अमिताभ बच्चन यांच्या प्रतीक्षा निवासमध्ये पार पडलं. परंतु या लग्नाला जान्हवी कपूर नावाच्या एका मॉडेलनं धिंगाना घातला. तेव्हा या प्रकरणाची देशभरात चर्चा रंगली होती. जान्हवी कपूर नावाची महिला 'अभिषेकच आधीच माझ्याशी लग्न झाल्याचं म्हणत होती.' तसंच ऐश्वर्याने माझा नवरा चोरला असंही ती म्हणत होती. ही अभिनेत्री श्रीदेवी यांची मुलगी जान्हवी कपूर नाहीतर एक मॉडेल आहे जिने अभिषेक बच्चन यांच्यासोबत दस या चित्रपटात काम केलं होतं. .एकीकडे अभिषेकच्या लग्नाची तयारी सुरु होती तर दुसरीकडे या जान्हवी कपूरने थेट अमिताभ बच्चन यांचा बंगल्यात प्रवेश केला. तसंच अभिषेक बच्चनने माझ्याशी आगोदर लग्न केलय असं ती म्हणू लागली. तिने पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार सुद्धा करायचा प्रयत्न केला. परंतु तिच्याकडे कोणताही ठोस पुरावा नसल्यानं पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेतली नाही. नंतर तिने तिच्या हाताची नस देखील कापल्याची चर्चा होती. .हा जान्हवी कपूरचा पब्लिसिटी स्टंट असल्याचं बोललं जातय. सुरुवातील ती अमिताभ यांच्या बंगल्याजवळ अभिषेक माझा नवरा असल्याचं म्हणत होती. नंतर तिने रागात येत हाताची नस कापली. तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. 'एश्वर्याने माझा नवरा चोरला' असं सगळ्यांनी ती सांगू लागली. परंतु उपचार घेतल्यानंतर ती गायब झाली. नंतर तिने समाज माध्यमांवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. .अखेर भावना सिद्धूसमोर मनातल्या भावना व्यक्त करणार, लक्ष्मी निवास मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले...'काय उपयोग पण...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.