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'देऊळ बंद २'नंतर मोहन जोशींची नवी इनिंग! 'अभया'मध्ये साकारणार दमदार भूमिका

DEOOL BAND 2 FAME MOHAN JOSHI NEW MARATHI MOVIE ABHAYA: 'देऊळ बंद २'मध्ये श्री स्वामी समर्थांची भूमिका साकारून प्रेक्षकांची मनं जिंकणारे ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी आता 'अभया' या आगामी मराठी चित्रपटातून नव्या दमदार भूमिकेत प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत.
MOHAN JOSHI NEW MARATHI MOVIE

MOHAN JOSHI NEW MARATHI MOVIE

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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MOHAN JOSHI TO PLAY POWERFUL ROLE IN ABHAYA: ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी यांनी अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या 'देऊळ बंद २ मध्ये श्री स्वामी समर्थांची भूमिका साकारली. या भूमिकेला प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळताना पहायला मिळतोय. त्यांनी साकारलेल्या भूमिकेच सगळीकडे कौतूक होताना पहायला मिळतोय.मोहन जोशी यांनी आजवर अनेक सिनेमांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय.

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