'देऊळ बंद २'नंतर मोहन जोशींची नवी इनिंग! 'अभया'मध्ये साकारणार दमदार भूमिका

MOHAN JOSHI TO PLAY POWERFUL ROLE IN ABHAYA: ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी यांनी अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या 'देऊळ बंद २ मध्ये श्री स्वामी समर्थांची भूमिका साकारली. या भूमिकेला प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळताना पहायला मिळतोय. त्यांनी साकारलेल्या भूमिकेच सगळीकडे कौतूक होताना पहायला मिळतोय.मोहन जोशी यांनी आजवर अनेक सिनेमांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. .दरम्यान अशातच कलेवरील निस्सीम प्रेमाच्या बळावर पुन्हा एकदा ते आगामी 'अभया' या चित्रपटातून एका दमदार भूमिकेत प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. 'अभया' हा केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित नसून समाजाला महत्त्वाचा संदेश देणारा चित्रपट आहे, असे निर्मात्यांनी सांगितलय. .या चित्रपटात मोहन जोशी एका प्रभावी आणि भावनिक व्यक्तिरेखेत दिसणार आहेत. तर या सिनेमात मुख्य भूमिकेत योगिता भोसले असून, त्यांच्यासोबत कमलेश सावंत, गणेश यादव, रोहित कोकाटे, हर्षा निकम, अनिकेत केळकर, उमेश बोलके आणि डॉ. संजीव कुमार पाटील यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. .या चित्रपटाची निर्मिती डॉ. विमल राज माथूर आणि रुपेश डी. गोहिल यांनी केली आहे. ग्रेडियंटे इन्फोटेनमेंट लिमिटेडच्या बॅनरखाली आरडीजी प्रॉडक्शन प्रा. लि. यांच्या सहकार्याने हा चित्रपट साकारला जात आहे. चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन युसुफ मुजम्मिल सुर्ती यांनी केले आहे..'आईचा संघर्ष दाखवायचा असेल तर सत्य दाखवा'; 'ईठा'वर विठाबाईंच्या मुलाची नाराजी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.