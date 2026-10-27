तेरा तो गेम बजाना पडेगा! मृणाल दुसानिसच्या लेकीची धमाल रील; व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणतात- आईसारखीच...

'माझिया प्रियाला प्रीत कळेना' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय अभिनेत्री मृणाल दुसानिस सध्या छोटा पडदा गाजवतेय. तिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडली. 'तू तिथे मी', 'मन बावरे' या मालिकांमधून ती पुन्हा प्रेक्षकांची आवडती बनली. सध्या मृणाल स्टार प्रवाहवरील 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत दिसतेय. मृणाल जितकी तिच्या मालिकांसाठी ओळखली जाते तितकीच ती तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत असते. अभिनेत्रीने नुकताच तिच्या चिमुकल्या लेकीचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय. जो पाहून नेटकरी तिच्या मुलीवर फिदा झालेत. .मृणालने लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना लग्न केलं. ती भारत सोडून प्रदेशात राहायला गेली होती. तिथेच तिच्या मुलीचा नुरवीचा जन्म झाला. त्यानंतर मात्र ते सगळेच भारतात परत आले. चाहते कायमच तिच्या लेकीबद्दल जाणून घेण्यास उत्सुक असतात. नुरवी मृणालसारखी दिसत असल्याचं देखील ते आवर्जून सांगतात. आता मृणालने तिचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय ज्यात नुरवी एका रीलमधले डायलॉग म्हणताना दिसतेय. यात ती म्हणते, 'एक बात पुछू? मै एक बार मरी तो ज्यादा दर्द होता है या चार बार मरनेसे ज्यादा दर्द होता है? त्यावर मृणाल तिला विचारते, आता मी काय बोलायचं? ती इशारा करून सांगते एकबार. मग पुढे सॉरी बोलायचं असतं ते सुद्धा तीच मृणालला सांगते.'.मृणाल सॉरी म्हंटल्यावर ती म्हणते, तेरा तो गेम बजाना पडेगा. त्यानंतर मृणालचा हसतानाचा आवाज येतो. नुरवीचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओला मृणालने 'आमची नुरवी' असं कॅप्शन दिलं आहे. नुरवी इतकी मोठी झाली आणि इतकी बडबड करते हे पाहूनच नेटकरी तिच्यावर फिदा झालेत. किती गोड आहे, गोडुबाई, मृणाल ची लेक तिच्यासारखीच गोड...., किती ग... छान बाळ ते.. अशा अनेक कमेंट करत नेटकऱ्यांनी तिचं कौतुक केलं आहे. .लक्ष्या असा निर्जिव पडला होता... महेश कोठारे यांनी सांगितला जिवलग मित्राच्या निधनाचा प्रसंग; म्हणाले- रात्री ३ वाजता आम्ही... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.