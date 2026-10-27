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तेरा तो गेम बजाना पडेगा! मृणाल दुसानिसच्या लेकीची धमाल रील; व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणतात- आईसारखीच...

Mrunal Dusanis Daughter Nurvi Viral Reel: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री मृणाल दुसानिस हिने लेकीचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय जो सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.
mrunal dusanis

mrunal dusanis

esakal

Payal Naik
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'माझिया प्रियाला प्रीत कळेना' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय अभिनेत्री मृणाल दुसानिस सध्या छोटा पडदा गाजवतेय. तिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडली. 'तू तिथे मी', 'मन बावरे' या मालिकांमधून ती पुन्हा प्रेक्षकांची आवडती बनली. सध्या मृणाल स्टार प्रवाहवरील 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत दिसतेय. मृणाल जितकी तिच्या मालिकांसाठी ओळखली जाते तितकीच ती तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत असते. अभिनेत्रीने नुकताच तिच्या चिमुकल्या लेकीचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय. जो पाहून नेटकरी तिच्या मुलीवर फिदा झालेत.

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