"माझा पार्टनर फक्त.." धनुषसोबतच्या लग्नाच्या चर्चांवर मृणालचा खुलासा; म्हणाली..

Bollywood News : बॉलिवूड आणि दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीत अभिनयामुळे मराठमोळ्या मृणाल ठाकूरने स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. पण ती सध्या चर्चेत आहे तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे. गेल्या काही दिवसांपासून दाक्षिणात्य सुपरस्टार धनुषबरोबर ती रिलेशनशिपमध्ये असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. त्यांचं 14 फेब्रुवारीला लग्न होणार असल्याचंही म्हटलं जात होत. पण व्हॅलेंटाईन डे होऊन गेला तरीही काहीच घडलं नाही आणि या अफवा असल्याचं स्पष्ट झालं..नुकतीच मृणालने हिंदुस्थान टाईम्सला मुलाखत दिली. यावेळी तिने या अफवांवर भाष्य केलं. तिला या अफवा खूप मनोरंजक वाटल्या असं ती म्हणाली..ती म्हणाली,"जर मी 3 कोटी, 6 कोटी किंवा 10 कोटी रुपये खर्च केले तरीही मला इतकी प्रसिद्धी कधीच मिळाली नसती. त्यामुळे कोणीतरी खोट्या अफवा पसरवत आहेत. त्या सगळ्यांचे मी आभार मानते.".तर प्रेमाबद्दल बोलताना ती म्हणाली की,"सध्या माझ्या आयुष्यात कुणीही नाही माझा पार्टनर फक्त पार्टनर कॅमेरा आहे. मी खूप स्वतंत्र व्यक्ती आहे. माझ्या आयुष्यात खरोखरच कुणी तर मी स्वतःहून सगळ्यांना सांगेन.".मृणालचा लवकरच दो दिवाने सहर में या सिनेमात दिसणार आहे. या सिनेमात ती सिद्धांत चतुर्वेदीबरोबर स्किन शेअर करतेय. 20 फेब्रुवारीला हा सिनेमा रिलीज होणार आहे. याबरोबरच तिचा डकैत हा सिनेमाही लवकरच रिलीज होणार आहे. .फक्त एका मालिकेमुळे रातोरात प्रसिद्ध झाली अभिनेत्री नंतर अचानक झाली गायब; आता ओळखणंही झालं कठीण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.