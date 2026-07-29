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9 वर्षांनी लहान क्रिकेटरला डेट करतेय मृणाल ठाकूर? एकाच कॅफेत झाले स्पॉट!

MRUNAL THAKUR VIRAL VIDEO FROM MUMBAI CAFE: अभिनेत्री मृणाल ठाकूर आणि भारतीय क्रिकेटपटू यशस्वी जयस्वाल यांना मुंबईतील एका प्रसिद्ध कॅफेबाहेर वेगवेगळ्या वेळी स्पॉट करण्यात आले.
MRUNAL THAKUR VIRAL VIDEO FROM MUMBAI CAFE

MRUNAL THAKUR VIRAL VIDEO FROM MUMBAI CAFE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

YASHASVI JAISWAL AND MRUNAL THAKUR SPOTTED TOGETHER: अभिनेत्री मृणाल ठाकूर हिचे सध्या एका नव्याच कारणामुळे चर्चेत आले आहे. तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सिनेसृष्टीत पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा रंगली असून, तिचा आणि भारताचा युवा स्टार क्रिकेटर यशस्वी जयस्वाल यांच्या डेटिंगविषयीच्या चर्चाना उधाण आले आहे. सोशल मीडियावर सध्या या दोघांचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे.

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