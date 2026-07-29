9 वर्षांनी लहान क्रिकेटरला डेट करतेय मृणाल ठाकूर? एकाच कॅफेत झाले स्पॉट!

YASHASVI JAISWAL AND MRUNAL THAKUR SPOTTED TOGETHER: अभिनेत्री मृणाल ठाकूर हिचे सध्या एका नव्याच कारणामुळे चर्चेत आले आहे. तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सिनेसृष्टीत पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा रंगली असून, तिचा आणि भारताचा युवा स्टार क्रिकेटर यशस्वी जयस्वाल यांच्या डेटिंगविषयीच्या चर्चाना उधाण आले आहे. सोशल मीडियावर सध्या या दोघांचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. .नुकतेच मुंबईतील एका प्रसिद्ध कॅफेमध्ये मृणाल ठाकूर आणि यशस्वी जयस्वाल यांना वेगवेगळ्या वेळी स्पॉट करण्यात आले. आधी मृणाल या कॅफेमधून बाहेर पडताना दिसली, तर पाठोपाठ त्याच कॅफेमधून यशस्वीही बाहेर पडताना कॅमेऱ्यात कैद झाला. त्यानंतर तो आपल्या गाडीत बसून निघून गेला. .हे दोघे एकाच वेळी आणि एकाच ठिकाणावरून बाहेर पडताना दिसल्यामुळे, ते दोघे एकमेकांना डेट करत आहेत का, असा सवाल आता चाहत्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. या व्हायरल व्हिडिओनंतर समाजमाध्यमावर विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत असून, या दोघांच्या वयातील अंतराबद्दलही बरीच चर्चा रंगली आहे. .मृणालचे वय ३३ वर्षे असून, यशस्वी हा २४ वर्षांचा आहे. म्हणजेच या दोघांच्या वयात तब्बल नऊ वर्षांचे अंतर आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर मृणालने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही..कमळीचा वेस्टर्न लूक पाहिलात का? हृषीसोबत केला बॉलिवूड गाण्यावर जबरदस्त डान्स, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.