लता मंगेशकर यांनी बाथरुममध्ये रेकॉर्ड केलं 'मुगल-ए-आजम'सिनेमातील 'हे' गाणं, 105 वेळा झाला गाण्यात बदल

'मुगल-ए-आझम' या ऐतिहासिक चित्रपटाला आज 65 वर्षे पूर्ण झाली. के. आसिफ यांनी दिग्दर्शित केलेल्या या चित्रपटात दिलीप कुमार, मधुबाला, पृथ्वीराज कपूर आणि दुर्गा खोटे यांच्यासारखे दिग्गज कलाकारांचा अभिनय पहायला मिळाला. या कलाकारांच्या अभिनयामुळे आजही हा चित्रपट लोकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे..या सिनेमातील सर्वात खास आणि आवडतं गाणं ठरलं 'जब प्यार किया तो डरना क्या…' हे. तब्बल दोन वर्षांच्या मेहनतीनंतर आणि तब्बल 1 कोटी रुपयांच्या खर्चानंतर हे गाणं तयार झालं. त्या काळात इतकी एका गाण्यासाठी एवढी मोठी रक्कम खर्च करणे म्हणजेच मोठं धाडस होतं. शकील बदायुनी यांनी गीत लिहिलं होतं तर नौशाद यांनी संगीत दिलं आणि लता मंगेशकर यांच्या आवाजाने गाणं आज देखील लोक तितक्याच आवडीने ऐकतात..लता मंगेशकर यांनी बाथरूममध्ये केलं होतं रेकॉर्डिंगत्या काळात इको इफेक्ट्ससाठी साधनं फार कमी होतं. त्यामुळे लता मंगेशकर यांनी गाण्यात खोली आणण्यासाठी ते बाथरूममध्ये रेकॉर्ड केलं. या गाण्याला फाइनल एडिटिंग मिळण्याआधी तब्बल 105 वेळा बदल करण्यात आला होता..'अनारकली'च्या भूमिकेत मधुबालाने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं होतं. मधुबाला इतकी सुंदर दिसत असल्याने को-स्टार शम्मी कपूरदेखील तिच्यासमोर संवाद विसरत होते हे त्यांनी स्वत: मान्य केलं होतं..या चित्रपटासाठी मधुबालाला 1 लाख रुपये फी मिळाली होती. त्या काळात कोणत्याही अभिनेत्याला मिळालेली ही सर्वाधिक रक्कम होती. मात्र, त्यांच्या जन्मजात हृदयविकारामुळे त्या अनेकदा शूटिंगदरम्यान बेशुद्ध पडत होत्या. तरीही त्यांनी 'मुगल-ए-आझम' पूर्ण केलं आणि तो इतिहासात अमर झाला.