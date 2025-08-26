Premier

लता मंगेशकर यांनी बाथरुममध्ये रेकॉर्ड केलं 'मुगल-ए-आजम'सिनेमातील 'हे' गाणं, 105 वेळा झाला गाण्यात बदल

Lata Mangeshkar Recorded Mughal-E-Azam Song in Bathroom 105 Times: ‘मुगल-ए-आझम’ या क्लासिक सिनेमाला आज ६५ वर्षे पूर्ण झाली. या चित्रपटातील ‘जब प्यार किया तो डरना क्या’ हे गाणं लता मंगेशकर यांनी बाथरूममध्ये रेकॉर्ड केलं होतं आणि त्यात तब्बल १०५ बदल करण्यात आले.
Apurva Kulkarni
Updated on
‘मुगल-ए-आझम’ला ६५ वर्षे पूर्ण झाली असून आजही तो लोकांच्या मनात तितकाच लोकप्रिय आहे.

1 लता मंगेशकर यांनी ‘जब प्यार किया तो डरना क्या’ हे गाणं बाथरूममध्ये रेकॉर्ड केलं आणि त्यात १०५ बदल झाले.

2 मधुबाला, दिलीप कुमार आणि पृथ्वीराज कपूर यांच्या अभिनयामुळे हा सिनेमा अमर ठरला.

3 भारतीय सिनेमाला नेहमीच चर्चेत असलेला आणि एक आगळा-वेगळा

