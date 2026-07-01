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गिरगावच्या हाय-प्रोफाईलचं धक्कादायक वास्तव समोर, फक्त मराठी अभिनेत्री नाहीतर बॉलिवूड अभिनेत्रीचा झालेला सौदा

MUMBAI GIRGAON HIGH PROFILE RACKET MARATHI AND BOLLYWOOD ACTRESSES RESCUED: मुंबईतील गिरगाव परिसरातील एका हॉटेलवर गुन्हे शाखेने कारवाई करत कथित हाय-प्रोफाइल रॅकेटचा पर्दाफाश केला. या कारवाईत एका मराठी आणि एका बॉलिवूडशी संबंधित अभिनेत्रीची सुटका करण्यात आली.
MUMBAI GIRGAON HIGH PROFILE RACKET

MUMBAI GIRGAON  HIGH PROFILE RACKET

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

 GIRGAON HOTEL RAID REVEALS ALLEGED HIGH PROFILE RACKET IN MUMBAI: मुंबईच्या गिरगावमध्ये एक धक्कादायक घटना घडलीय. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं गिरगावच्या एका नामांकित हॉटेलवर छापा टाकत हाय प्रोफाईल सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश केलाय. या कारवाईत पोलिसांनी एका मराठी आणि एका बॉलिवूड अभिनेत्रीची सुटका केलीय.

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