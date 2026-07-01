गिरगावच्या हाय-प्रोफाईलचं धक्कादायक वास्तव समोर, फक्त मराठी अभिनेत्री नाहीतर बॉलिवूड अभिनेत्रीचा झालेला सौदा

GIRGAON HOTEL RAID REVEALS ALLEGED HIGH PROFILE RACKET IN MUMBAI: मुंबईच्या गिरगावमध्ये एक धक्कादायक घटना घडलीय. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं गिरगावच्या एका नामांकित हॉटेलवर छापा टाकत हाय प्रोफाईल सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश केलाय. या कारवाईत पोलिसांनी एका मराठी आणि एका बॉलिवूड अभिनेत्रीची सुटका केलीय. .या प्रकरणी पोलिसांनी एका प्रसिद्ध महिला मेकअप आर्टिस्टला रंगेहाथ पकडल्याची माहिती आहे. मेकअप आर्टिस्टकडून हा घृणास्पद धंदा आणि अभिनेत्रीच्या शरीराची विक्री केली जात होती. दरम्यान या रॅकेटमध्ये मोठ्या अभिनेत्रींचा सहभाग असल्याचंही बोललं जातय. या घटनेमुळे संपूर्ण बॉलिवूड विश्व हादरुन गेलय. .२ लाखांचा सौदामाहितीनुसार या रॉकेटबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अटक करण्यात आलेल्या महिला मेकअप आर्टिस्टनं श्रीमंत ग्राहकांशी संपर्क साधला. तसंच या दोन अभिनेत्रीचा एकूण २ लाख रुपयांचा व्यवहार केला. एका रात्रीसाठी प्रति अभिनेत्री १ लाख रुपये असे दर ठेवण्यात आले. जेव्हा या दोन अभिनेत्रीला हॉटेलवर घेऊन गेले तेव्हा गुन्हे शाखेच्या पथकानं सापळा रचून आरोपींना रंगेहात पकडलं..माहितीनुसार या रॅकेटमधून सुटका झालेल्या तरुणींपैकी एक लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री आहे. तसंच दुसरी बॉलिवूड अभिनेत्री आहे. तिने सिनेमा, मालिकांमध्ये महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. तपासातून ही माहिती समोर आलीय की, मराठी अभिनेत्री महाराष्ट्रातील एका ग्रामीण भागातील आहे. सिनेसृष्टीत स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण करण्याची इच्छा होती. दरम्यान या अभिनेत्रीच्या आर्थिक अडचणीचा फायदा घेत आरोपी मेकअप आर्टिस्टने मोठ्या रकमेचं आमिष दाखवत तिला वश्याव्यवसायाकडे ढकलले..Mumbai Crime: मराठी अभिनेत्रीसोबत एका रात्रीसाठी २ लाख; मुंबईत हायप्रोफाईल वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश; समोर आली धक्कादायक माहिती