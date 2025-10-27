Premier

'मुंबई पुणे मुंबई 4' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, स्वप्नील जोशी-मुक्ता बर्वेची केमिस्टी पुन्हा पहायला मिळणार, व्हिडिओ व्हायरल

Mumbai Pune Mumbai 4 Announced: ‘मुंबई पुणे मुंबई’ मालिकेचा चौथा भाग लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. स्वप्नील जोशी आणि मुक्ता बर्वे पुन्हा एकत्र येणार असून सतीश राजवाडे दिग्दर्शन करणार आहेत.
Mumbai Pune Mumbai 4 Movie: 'मुंबई पुणे मुंबई' या चित्रपटाला प्रेक्षकांची भरभरुन पसंती मिळाली. या चित्रपटाचे तीन ही भाग प्रेक्षकांना खुप आवडले. चित्रपटात स्वप्नील जोशी आणि मुक्ता बर्वे यांची जोडी प्रेक्षकांना खुप आवडली. पहिल्या भागाप्रमाणेत इतरही भागातील दोघांचा अभिनय प्रेक्षकांना खुप भावला. अशातच आता मुंबई पुणे मुंबईचा चौथ्या भागाची घोषणा करण्यात आली आहे.

