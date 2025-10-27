'मुंबई पुणे मुंबई 4' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, स्वप्नील जोशी-मुक्ता बर्वेची केमिस्टी पुन्हा पहायला मिळणार, व्हिडिओ व्हायरल

Mumbai Pune Mumbai 4 Movie: 'मुंबई पुणे मुंबई' या चित्रपटाला प्रेक्षकांची भरभरुन पसंती मिळाली. या चित्रपटाचे तीन ही भाग प्रेक्षकांना खुप आवडले. चित्रपटात स्वप्नील जोशी आणि मुक्ता बर्वे यांची जोडी प्रेक्षकांना खुप आवडली. पहिल्या भागाप्रमाणेत इतरही भागातील दोघांचा अभिनय प्रेक्षकांना खुप भावला. अशातच आता मुंबई पुणे मुंबईचा चौथ्या भागाची घोषणा करण्यात आली आहे. .सोशल मीडिया मुंबई पुणे मुंबई 4 च्या घोषणेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये चौथ्या भागाबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. 15 वर्षापूर्वी या चित्रपटाचा पहिला भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. त्यानंतर तीन भागाच्या यशानंतर आता चौथा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता नव्या भागाची उत्सुकता लागली आहे. .सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये पहिल्या भागापासून पुढच्या तीन भागातील छोट्या आणि चर्चेत आलेल्या क्लिप्स दाखवण्यात आल्या आहेत. तसंच यावेळी कॅप्शनमध्ये 15 वर्षांपूर्वी सुरु झालेला रोमॅटिक प्रवास असं कॅप्शनही देण्यात आलं आहे. स्वप्नील जोशी आणि मुक्ता बर्वे यांना टॅग करत हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आली आहे. , मुंबई पुणे मुंबईचा दिग्दर्शक परत घेऊन येतोय, तुमची आवडती सुपरहिट जोडी. अस कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आलय..या मुंबई पुणे मुंबईच्या चौथ्या भागाचं दिग्दर्शन सतिश राजवाडे करणार आहेत. तसंच याची निर्मिती संजय छाब्रिया आणि अमित भानुशाली करणार आहे. तसंच व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये 'मुंबई पुणे मुबंईचा पहिला भाग 2010 मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. तर दुसरा भाग पाच वर्षानंतर 2015 मध्ये प्रदर्शित झाला. त्यानंतर तिसरा भाग 2018 मध्ये प्रेक्षकांना पहायला मिळाला. आता तब्बल ७ ते ८ वर्षानंतर चौथा भाग येणार आहे.' असं लिहिण्यात आलय. त्यामुळे चाहते आतुरतेने या भागाची वाट पाहत आहेत.' .गौरी आणि गौतमचं प्रेम, पहिली भेट, लग्नानंतरचे किस्से आणि आईबाबा होण्याचा प्रवास आजपर्यंत चित्रपटातून दाखवण्यात आला. आता नविन भागात काय स्टोरी असणार याची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या सुद्धा भरपूर कमेंट्स येताना पहायला मिळत आहे. 'आम्ही सुद्धा या भागाची आतुरतेने वाट पाहत असल्याचं' अनेक नेटकऱ्यांनी म्हटलय. .'रागात कुठे चाललास?' जेनिलिया-रितेशच्या 'टोमॅटो जोक'वर नेटकरी फिदा, रितेश म्हणाला...'देख तो तुम्हे भी लाया था'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.