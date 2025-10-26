Premier

परत येणार मुन्नाभाईची 'जादू की झप्पी' आणि सर्किटची मस्ती? मुन्नाभाईचा तिसरा भाग येणार? आर्शद वारसी म्हणाला, 'स्क्रिप्ट चांगली...'

Arshad Warsi Confirms ‘Munna Bhai 3’ Is Finally Happening:‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ आणि ‘लगे रहो मुन्नाभाई’नंतर आता चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. अभिनेता अर्शद वारसीने एका मुलाखतीत सांगितलं की, दिग्दर्शक राजकुमार हिरानी सध्या ‘मुन्नाभाई ३’च्या स्क्रिप्टवर काम करत आहेत.
Arshad Warsi Confirms ‘Munna Bhai 3’ Is Finally Happening

Arshad Warsi Confirms ‘Munna Bhai 3’ Is Finally Happening

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

एक काळ असा होता ज्यावेळी केवळ मुन्नाभाईची हवा होती. मुन्नाभाईमधील संजय दत्तचा अभिनय प्रेक्षकांना खुप आवडला. मुन्नाभाईने दोन्ही चित्रपटातून प्रेक्षकांचं भरभरुन मनोरंजन केलं. एका वेगळ्या अंदाजातील हा चित्रपट आज देखील प्रेक्षक तितक्याच आवडीने पाहतात. दरम्यान अशातच आता मुन्नाभाईचा तिसरा भाग येण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
Actor
bollywood celebrities
sanjay dutt
Entertainment news
Celebrity
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com