परत येणार मुन्नाभाईची 'जादू की झप्पी' आणि सर्किटची मस्ती? मुन्नाभाईचा तिसरा भाग येणार? आर्शद वारसी म्हणाला, 'स्क्रिप्ट चांगली...'

एक काळ असा होता ज्यावेळी केवळ मुन्नाभाईची हवा होती. मुन्नाभाईमधील संजय दत्तचा अभिनय प्रेक्षकांना खुप आवडला. मुन्नाभाईने दोन्ही चित्रपटातून प्रेक्षकांचं भरभरुन मनोरंजन केलं. एका वेगळ्या अंदाजातील हा चित्रपट आज देखील प्रेक्षक तितक्याच आवडीने पाहतात. दरम्यान अशातच आता मुन्नाभाईचा तिसरा भाग येण्याची शक्यता आहे..25 वर्षातील सर्वोत्तम हिंदी चित्रपटांचा उल्लेख झाला की, 'मुन्ना भाई' फ्रँचायझीचं नाव हमखास घेतलं जातं. 'मुन्नाभाई एम.बी.बी.एस.' आणि 'लगे रहो मुन्ना 'भाई' या दोन्ही चित्रपटांनी केवळ हसवलं नाही, तर सामाजिक संदेश देत प्रेक्षकांच्या मनात कायमचं स्थान मिळवलं. संजय दत्त आणि अर्शद वारसी या जोडीची 'मुन्ना-सर्किट' ही केमिस्ट्री आजही अविस्मरणीय ठरली आहे. .आता अभिनेता अर्शद वारसी यांनी अखेर 'मुन्ना भाई ३' विषयी मोठा खुलासा केला आहे. एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितलं, "एक काळ होता जेव्हा हा प्रोजेक्ट थांबलेला होता; पण आता राजकुमार हिरानी खरंच यावर काम करत आहेत. ते गंभीरपणे स्क्रिप्ट तयार करत आहेत आणि या वेळेस हा चित्रपट खरोखर होणार असं वाटतंय." .या विधानामुळे 'मुन्ना भाई' मालिकेचे चाहते पुन्हा एकदा उत्साहित झाले आहेत. राजकुमार हिरानी यांच्या दिग्दर्शनात संजय दत्त आणि अर्शद वारसी पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता ऐकून चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. चाहते मुन्ना भाईच्या ३ च्या घोषणेच्या प्रतिक्षेत आहेत.