Premier

’नाम फाऊंडेशन’चा दशकपूर्ती सोहळा उत्साहात संपन्न ; मा. नितीन गडकरी यांनी केलं नानांचं कौतुक

Naam Foundation 10th Anniversary Celebration : नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी सुरु केलेल्या नाम फाउंडेशनचा दशकपूर्ती सोहळा नुकताच पार पडला. या सोहळ्याला अनेक मान्यवर मंडळींनी हजेरी लावली होती.
’नाम फाऊंडेशन’चा दशकपूर्ती सोहळा उत्साहात संपन्न ; मा. नितीन गडकरी यांनी केलं नानांचं कौतुक
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. नाम फाऊंडेशन गेली 10 वर्षे पर्यावरण आणि शाश्वत विकास क्षेत्रात कार्यरत असून, पुण्यात त्याचा दशकपूर्ती समारंभ मोठ्या उत्साहात पार पडला.

  2. या कार्यक्रमाला नितीन गडकरी, चंद्रकांत पाटील, विजय भटकर, उदय सामंत यांसारखे मान्यवर उपस्थित होते.

  3. नितीन गडकरी यांनी नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्या कार्याचे कौतुक करत सामाजिक कार्यासाठी इच्छाशक्ती आणि लोकसहभाग महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले.

Loading content, please wait...
Nitin Gadkari
Nana Patekar
makarand anaspure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com