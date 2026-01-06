'कोरलेलं नाव पुसता येत नाही' भाजप नेते रविंद्र चव्हाणांनी विलासराव देशमुखांवर केलेल्या वक्तव्यावर रितेशचं सडेतोड उत्तर, म्हणाला...

Riteish Deshmukh replies to Ravindra Chavan Vilasrao Deshmukh comment: 'महाराष्ट्राचे माजी दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या आठवणी पुसल्या जातील' असं वक्तव्य भाजपचे रवीद्र चव्हाण यांनी केलं होतं. दरम्यान त्यांच्या या वक्तव्याला रितेश देशमुखने सडेतोड उत्तर दिलं आहे. संयमी आणि खणखणीत असं प्रतित्तुर रितेशकडून आलेलं पहायला मिळालं. 'लोकांसाठी जगलेल्या माणसांची नाव मनावर कोरलेली असताता. लिहलेलं पुसता येतं. पण कोरलेलं नाही' असं रितेशनं म्हटलंय. अभिनेता रितेश देशमुखनं त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर या संदर्भात एक व्हिडिओ शेअर केली आहे. .रविंद्र चव्हाण यांची लातूरमध्ये होती सभालातूर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रविंद्र चव्हाण यांनी सभा घेतली. यावेळी भाषण करताना त्यांनी विलासराव देशमुख यांच्याबद्दल एक वक्तव्य केलं. यामुळे लातूरमधील तणावाचं वातावरण पसरलेलं असून कॉंग्रेसमधून तीव्र प्रतिक्रिया येताना पहायला मिळत आहे. तसंच त्यांच्या वक्तव्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. .काय म्हणाले रविंद्र चव्हाण?भाषण करताना रविंद्र चव्हाण यांनी विलासराव देशमुख यांच्याबद्दल एक वक्तव्य केलं. लातूरकरांचा उत्साह पाहून ते म्हणाले की, 'लातूर शहरातून विलासराव देशमुख यांच्या आठवणी पुसल्या जातील. यात काही शंका नाही' त्यांच्या या वक्तव्यानंतर मोठा रोष निर्माण झाला. कॉंग्रेसकडून त्यांच्या या वक्तव्याची टिका करण्यात येत आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी देखील चव्हाण यांच्या वक्तव्याचा संताप व्यक्त केला आहे. .काय म्हणाला रितेश देशमुख?रितेश सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट करत म्हणाला की, 'दोन्ही हात वर करुन सांगतो की, लोकांसाठी जगलेल्या माणसांची नावं ही मनावर कोरलेली असतात. लिहिलेलं पुसता येतं. परंतु मनावर कोरलेलं नाही. जय महाराष्ट्र' अशा मोजक्या शब्दात रितेशने रविंद्र चव्हाण यांना सडेतोड उत्तर दिलं आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी रितेशच्या वक्तव्याचं समर्थन केलंय. .हर्षवर्धन सपकाळ यांची प्रतिक्रियाया सगळ्यात हर्षवर्धन सपकाळ यांची सुद्धा प्रतिक्रिया आली आहे. ते म्हणाले की, 'स्व. विलासराव देशमुख यांच्या आठवणी लातूर जिल्ह्यातून पुसू शकणारा कोणीही निर्माण झालेले नाही. इथं अनेक जण इच्छा बाळगून येतात. परंतु लातूरकर त्यांची जागा दाखवून देतात. विलासराव देशमुख यांनी त्यांच संपुर्ण आयुष्य लातूरच्या विकासासाठी घालवलं. आज सत्तेत आलेले भाजप नेते लातूरमध्ये येऊन काहीही बरळून जाताय. भाजपवाल्यांनो याद राखा, याचं सडेतोड उत्तर मिळेल.'.Devendra Fadnavis : ‘‘शरीफ है हम…’’ म्हणत देवेंद्र फडणवीसांचा अजित पवारांना थेट इशारा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.