तुम्हाला माझी जात माहितीये का? नाना पाटेकरांचं बेधडक वक्तव्य, नितीन गडकरींसमोर म्हणाले, 'माझ्या आईने मला...'

आपल्या अभिनयाने इंडस्ट्रीमध्ये दबदबा निर्माण करणारे लोकप्रिय अभिनेते नाना पाटेकर कायमच त्यांचे विचार बिनधास्तपणे मांडत आले आहेत. नागपूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या कार्यक्रमादरम्यान नानांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमोर असं काही विधान केलं की ज्यामुळे सगळेच चकीत झाले. त्यांनी धर्म, जात याबद्दल त्यांचं मत मांडलंय. नागपूरमध्ये झालेल्या जलसंवाद कार्यक्रमात त्यांनी मी आजवर माझी जात कुणालाही सांगितली नसल्याचं म्हटलं. .या कार्यक्रमात नाना म्हणाले, 'आमच्या आईला आम्ही नेहमी विचारायचो की मुस्लीम आणि हिंदू यांच्यामधील फरक काय आहे त्यावर ती म्हणायची काही नाही आपण होत जोडून नमस्कार करतो ते हात उघडून नमस्कार करतात. किता सोपी व्याख्या आहे ना दोन धर्मांमधली. आम्हाला लहानपणापासून हेच शिकवलंय त्यामुळे आम्हाला कधी तुझा धर्म कोणता, जात कोणती विचारावसंच वाटलं नाही. जात कधी संपणार नाही. तुम्ही संपल्या तरी त्या संपणार नाही. ऑफिसमध्ये बॉस राहणार. ती उच्च जात राहणार मग मध्ये दुसरी मग असं करत करत शेवटी शिपायाची.'.ते पुढे म्हणाले, 'तर तुम्ही करता काय, तुमची पात्रता काय आहे त्याच्यावरुन आपली जात ठरते. कांबळी नावाचा आमचा बॉस मला आनंद होतो कांबळी माझा बॉस आहे. जातीचा फरक आपण शेवटी कसा मिटवणार आपल्या ज्ञानाने, शिक्षणाने. आज मोठ्या पदांवर इतकी छान मंडळी आहेत. त्यांची जात नाही कोणी विचारत. मला नाही कोणी विचारलं. तुम्हाला माहितीये का माझी जात. मी माझा जात नाही कधी कोणाला सांगितली आणि कोणी विचारलीही नाही.'