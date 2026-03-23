नाना पाटेकरांनी स्वत:च्या हाताने अभिनेत्रीसाठी बनवलं जेवण, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली...'माझ्यासाठी त्यांनी...' Viral Video

NANA PATEKAR PREPARES MEAL FOR ACTRESS VIRAL VIDEO: मराठीसह हिंदी मनोरंजन विश्वात नाना पाटेकर यांनी प्रेक्षकांचं भरभरुन मनोरंजन केलं. त्यांच्या अभिनयासह राजकारण आणि समाजकारण या क्षेत्रातही त्यांचा दबदबा कायम आहे. दरम्यान अशातच आता नाना पाटेकरांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये नानांच्या साधेपणानं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलय. .नाना पाटेकर हे नेहमीच त्यांच्या साध्या सरळ स्वभावामुळे ओळखले जातात. अनेक कलाकरांनी नानांच्या स्वयंपाकाचे किस्से सुद्धा शेअर केलेत. अनेकांना नानांनी स्वत:च्या हाताने जेवण बनवून खाऊ घातलय. अशातच आता त्यांचा जेवण बनवतानाचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यात त्यांनी एका अभिनेत्रीसाठी जेवण बनवलय. .एकदा नाना पाटेकर यांनी मुलाखतीत सांगितलेलं की, ते अभिनेते झाले नसते तर कदाचित एक उत्तम स्वयंपाकी झाले असते. दरम्यान अशातच आता नानांनी एका अभिनेत्रीला स्वत:च्या हातांनी जेवण बनवून दिलय. अभिनेत्रीनी नानांचा स्वयंपाक करतानाचा व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये एका हॉटेलमध्ये नाना उत्तम जेवण बनवताना पहायला मिळाले. .अभिनेत्री मेघना मलिक तिच्या सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली की, 'हे नाना पाटेकरजी आहेत. ते उत्तम अभिनेत्यासह स्वयंपाकीसुद्धा आहेत. एके दिवशी काही कारणास्तव शुटिंगवर ऱात्रीच्या जेवणाची सोय होऊ शकली नाही. त्यामुळे पॅकअप झाल्यावर मी हॉटेवर पोहचले. तेव्हा तिथं नाना जेवत होते. मला भुक लागलेलं पाहून ते किचनमध्ये गेले आणि त्यांनी माझ्यासाठी खिमा बनवला. नाना पाटेकर तुम्ही कमाल आहात' असं तिने तिच्या पोस्टमध्ये म्हटलय. सध्या तिची पोस्ट व्हायरल होतोय.