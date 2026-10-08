Nana Patekar : नानांचा सिनेमा पाहूनच माझ्या संघटनेचं नाव 'प्रहार' ठेवलं, ते गेल्याचं खरं वाटत नाही... बच्चू कडूंच्या डोळ्यांत दाटले अश्रू

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाने महाराष्ट्रासह संपूर्ण चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. ७५ वर्षीय नाना पाटेकर यांचे गुरुवारी गोव्यातील त्यांच्या निवासस्थानी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. त्यांच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर राजकीय, सामाजिक आणि कला क्षेत्रातून श्रद्धांजली व्यक्त केली जात आहे. .प्रहार संघटनेचे संस्थापक आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांनीही नाना पाटेकर यांच्या निधनावर भावुक प्रतिक्रिया दिली आहे. बच्चू कडू यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ पोस्ट करत नाना पाटेकर यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. यावेळी त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू दाटल्याचे दिसून आले..“हा खूप मोठा धक्का आहे. खरंतर अजूनही विश्वास वाटत नाही,” असं म्हणत बच्चू कडू यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. नाना पाटेकर यांच्याशी असलेलं आपलं भावनिक नातं सांगताना त्यांनी आपल्या संघटनेच्या नावामागची कहाणीही सांगितली..कोट्यवधींची संपत्ती, अनेक घरं तरीही गावातल्या फार्महाउसवर का राहत होते नाना पाटेकर? हे होतं खरं कारण .‘प्रहार’ नाव नाना पाटेकरांच्या सिनेमावरूनबच्चू कडू म्हणाले की, “मी माझ्या संघटनेचं ‘प्रहार’ हे नाव नाना पाटेकर यांचा चित्रपट पाहूनच ठेवलं. इतका मी त्यांचा चाहता होतो.” नाना पाटेकर यांच्या ‘प्रहार : द फायनल अटॅक’ या चित्रपटाने त्यांच्यावर मोठा प्रभाव टाकला होता. १९९१ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटात नाना पाटेकर यांनी अभिनयासोबत दिग्दर्शनही केले होते. .नाना पाटेकर हे केवळ पडद्यावरचे अभिनेते नव्हते, तर संवेदनशील व्यक्तिमत्त्व म्हणूनही ते ओळखले जात होते, असं बच्चू कडू यांनी सांगितलं. “प्रत्येक चित्रपटात ते सामान्य, गरीब लोकांसाठी अॅक्टिव्ह राहायचे. त्यांचा अभिनय व्हायचा, पण ते तसे वास्तवातही जगत होते,” असं त्यांनी म्हटलं..‘कलासृष्टी आणि महाराष्ट्राची मोठी हानी’नाना पाटेकर यांच्या सामाजिक जाणिवेचाही बच्चू कडू यांनी उल्लेख केला. सामान्य आणि वंचित घटकांबद्दल असलेली त्यांची आस्था, सामाजिक प्रश्नांकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन आणि प्रभावी व्यक्तिमत्त्व यामुळे ते केवळ कलाकार न राहता समाजमनावर ठसा उमटवणारे व्यक्तिमत्त्व ठरले, अशी भावना कडू यांनी व्यक्त केली.नाना पाटेकर यांच्या निधनामुळे कलासृष्टीसोबतच महाराष्ट्राचीही मोठी हानी झाल्याचं बच्चू कडू म्हणाले. “आज ते नाहीयेत, हे खरं वाटत नाही,” अशी भावुक प्रतिक्रिया त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.