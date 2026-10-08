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Nana Patekar : नानांचा सिनेमा पाहूनच माझ्या संघटनेचं नाव 'प्रहार' ठेवलं, ते गेल्याचं खरं वाटत नाही... बच्चू कडूंच्या डोळ्यांत दाटले अश्रू

Prahar Movie : प्रहार संघटनेचे संस्थापक बच्चू कडू यांनी नाना पाटेकर यांच्या निधनावर भावुक प्रतिक्रिया व्यक्त केली. नाना पाटेकर यांच्या ‘प्रहार : द फायनल अटॅक’ या चित्रपटावरून आपल्या संघटनेचे नाव ‘प्रहार’ ठेवल्याचे बच्चू कडू यांनी सांगितले.
Bachchu Kadu recalls his emotional connection with veteran actor Nana Patekar

Bachchu Kadu recalls his emotional connection with veteran actor Nana Patekar

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाने महाराष्ट्रासह संपूर्ण चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. ७५ वर्षीय नाना पाटेकर यांचे गुरुवारी गोव्यातील त्यांच्या निवासस्थानी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. त्यांच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर राजकीय, सामाजिक आणि कला क्षेत्रातून श्रद्धांजली व्यक्त केली जात आहे.

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