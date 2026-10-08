NANA PATEKAR: “त्रास होतोय...” रात्री अडीच वाजता शेवटचा फोन... मित्राने उचलला नाही; चार वाजता नाना बेशुद्ध अवस्थेत सापडले, काय घडलं?

NANA PATEKAR DEATH NEWS: मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या यांचं निधन झालंय. त्यांच्या जाण्याने अनेकांना धक्का बसलाय. ते ७५ वर्षांचे होते. गोव्यातील त्यांच्या निवासस्थानी ते बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं परंतु तिथं त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं. त्यांच्या जाण्याने सिनेसृष्टीत हळहळ व्यक्त केली जातेय. .दरम्यान अशातच आता डॉक्टरांनी त्यांच्या निधनाबाबत अपडेट्स दिल्यात. डॉक्टर म्हणाले की, नाना पाटेकर यांनी पहाटे आडीचच्या सुमारास आपल्या एका मित्राला मेसेज केला होता. त्यांनी त्यांनी मित्राला आपली तब्येत ठीक नसल्याचं सांगितलं होतं. मित्राने हा मेसेज पहाटेच्या सुमारास पाहिल्यानंतर तो तातडीने नानांच्या गोव्यातील घरी पोहोचला..नाना पाटेकर डोना पाउला येथील अपार्टमेंटमध्ये केअरटेकरसोबत राहत होते. त्यांची प्रकृती बिघडल्याची माहिती मिळताच रुग्णालयाशी संपर्क साधण्यात आला आणि रुग्णवाहिका त्यांच्या निवासस्थानी पाठवण्यात आली. रुग्णालय जवळ असल्याने उपचारांची सुरुवात रुग्णवाहिकेतच करण्यात आल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं..नाना पाटेकर यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. सुमारे ४५ मिनिटं CPR देण्यात आलं. मात्र उपचारांना प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे मृत्यूच्या नेमक्या वैद्यकीय कारणाबाबत अधिकृत तपशील पोस्टमॉर्टमनंतर स्पष्ट होऊ शकतो..अभिनयातील योगदानासाठी त्यांना तीन राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाले होते. २०१३ मध्ये भारत सरकारने त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केलं होतं. नाना पाटेकर यांच्या निधनाने भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एका प्रभावी आणि वेगळ्या शैलीच्या अभिनेत्याचा प्रवास अखेर थांबला आहे..NANA PATEKAR PASSES AWAY: ‘नाना पाटेकर’ नाही, तर हे आहे अभिनेत्याचं खरं नाव; ‘नाना’ नावामागची खरी गोष्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.