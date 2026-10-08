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Nana Patekar: नानांची भीती खरी ठरली... नटसम्राटबाबतचा काय आहे 'तो' किस्सा?

NANA PATEKAR DEATH: नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर ‘नटसम्राट’ नाटकाबाबत त्यांनी केलेलं जुनं वक्तव्य चर्चेत आलं आहे. नानांना नेमकी कोणती भीती वाटत होती, जाणून घ्या.
NANA PATEKAR DEATH NEWS AND NATSAMRAT OLD STATEMENT

NANA PATEKAR DEATH NEWS AND NATSAMRAT OLD STATEMENT

sakal

Anushka Tapshalkar
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WHY NANA PATEKAR REFUSED TO PERFORM NATSAMRAT PLAY: ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाच्या वृत्ताने कलाविश्वाला मोठा धक्का बसला आहे. वयाच्या ७५व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. गोव्यात हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने त्यांचं निधन झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्या जाण्याने अभिनय क्षेत्रातील एक प्रभावी पर्व संपलं आहे.

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