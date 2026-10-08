Nana Patekar: नानांची भीती खरी ठरली... नटसम्राटबाबतचा काय आहे 'तो' किस्सा?

WHY NANA PATEKAR REFUSED TO PERFORM NATSAMRAT PLAY: ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाच्या वृत्ताने कलाविश्वाला मोठा धक्का बसला आहे. वयाच्या ७५व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. गोव्यात हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने त्यांचं निधन झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्या जाण्याने अभिनय क्षेत्रातील एक प्रभावी पर्व संपलं आहे..नाना पाटेकर यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक संस्मरणीय भूमिका साकारल्या. क्रांतीवीर, परिंदा, प्रहार, वेलकम, अब तक छप्पन सारखे एका पेक्षा एक दमदार चित्रपट नानांनी केले. त्यापैकीच ‘नटसम्राट’ हा त्यांच्या अभिनय कारकिर्दीतील अत्यंत महत्त्वाचा चित्रपट मानला जातो. पण, याच भूमिकेशी संबंधित एक वेगळी आठवण नानांनी एका कार्यक्रमात सांगितली होती. मुख्य म्हणजे, ‘नटसम्राट’ चित्रपट नाही तर ‘नटसम्राट’ नाटकाबाबत त्यांच्या मनात एक विशिष्ट भीती होती, त्याबद्दल नाना बोलले होते..NANA PATEKAR: नाना पाटेकरांची 'ही' होती शेवटची इच्छा; ज्या शेतावर होतं प्रेम, तिथेच मिळणार अखेरचा निरोप; पुण्याच्या डोणजे फार्महाऊसवर अंत्यसंस्कार.नानांची होती 'ही' भीतीनानांच्या मते, रंगमंचावर कोणतीही भूमिका साकारताना फक्त अभिनय करून चालत नाही. कलाकाराला त्या भूमिकेत पूर्णपणे रमावं लागतं आणि प्रत्येक प्रयोगात आपलं सर्वस्व द्यावं लागतं; आपली संपूर्ण ऊर्जा आणि भावना पणाला लावावी लागते. जेव्हा ‘नटसम्राट’ नाटकासाठी विचारण्यात आलं तेव्हा नानांनी स्पष्ट नकार दिला होता. त्यामागतं कारण सांगताना ते म्हणाले होते, "‘नटसम्राट’चे १०-१५ किंवा २५ प्रयोग केल्यानंतर कदाचित माझा जीव गेला असता. या भूमिकेच्या आधीच्या कलाकारांचा उल्लेख करताना नानांनी डॉ. श्रीराम लागू, दत्ता भट, चंद्रकांत गोखले आणि यशवंत दत्त यांसारख्या दिग्गजांची उदाहरणं दिली होती. या कलाकारांनी ‘नटसम्राट’ रंगभूमीवर साकारलं होतं..नाना पाटेकर यांच्या म्हणण्यानुसार, या भूमिकेची भावनिक तीव्रता खूप मोठी आहे. प्रत्येक प्रयोगात पात्राशी पूर्णपणे एकरूप होताना कलाकारावर मानसिक आणि शारीरिक ताण निर्माण होऊ शकतो, अशी त्यांची भावना होती. त्यामुळेच रंगभूमीवरील ‘नटसम्राट’ साकारण्यापेक्षा त्यांनी त्यावर आधारित चित्रपटात काम करणं पसंत केलं.नानांनी त्या वेळी व्यक्त केलेली ही भीती आणि त्यांचं आज झालेलं निधन यामुळे त्यांचं ते जुनं वक्तव्य पुन्हा चर्चेत आलं आहे. मात्र, त्यांच्या निधनाचं कारण आणि त्यांच्या पूर्वीच्या विधानामध्ये थेट संबंध असल्याचं म्हणणं योग्य ठरणार नाही. त्यांच्या ‘नटसम्राट’मधील अभिनयाची आठवण मात्र त्यांच्या चाहत्यांच्या मनात कायम राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.