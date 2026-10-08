Nana Patekar Passes Away : 'या' अभिनेत्रीमुळेच नाना पाटेकर यांचा सिनेसृष्टीत झाला प्रवेश, मुलाखतीत सांगितलेला किस्सा

मराठीसह हिंदी कलाविश्वातील ज्येष्ठ व दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांचं गोव्यात वयाच्या ७५ व्या वर्षी दु:खद निधन झाले आहे. यामुळे बॉलिवूडसह नानांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. अत्यंत प्रतिकूल जन्मलेल्या नाना पाटेकर यांनी अफाट संघर्ष आणि मेहनतीच्या जोरावर १९७८ मध्ये बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केलं. .‘गमन’ चित्रपटातून ते रुपेरी पडद्यावर झळकले. गेली अनेक दशकं नाना पाटेकर प्रेक्षकांचं अविरत मनोरंजन केले. याशिवाय रंगभूमीवर देखील त्यांनी आपला एक वेगळा ठसा उमटवला . मात्र, नाना पाटेकर यांना चित्रपटसृष्टीत येण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटील यांची महत्त्वाची भूमिका होती..मी पाहिलं माझ्या डोळ्यांच्या थ्रू...! मुंबई पोलिसांची Gen Z स्टाईल; नाना पाटेकर यांच्या 'क्रांतिवीर' गाण्याच्या ओळीतून केलं आवाहन.एका मुलाखतीत नाना पाटेकर यांना स्मिता पाटील यांच्याबद्दलची आठवण सांगण्यास विचारण्यात आलं. यावेळी त्यांनी आपल्या चित्रपट प्रवासामागे स्मिता पाटील यांचा मोठा वाटा असल्याचं सांगितलं..“स्मितामुळे मी सिनेमात आलो. नाहीतर मी सिनेमात काम करायला तयारच नव्हतो. मी पहिला चित्रपट ‘गमन’ केला, तोसुद्धा तिच्याबरोबर केला. ती मला नेहमी म्हणायची, ‘तू केलं पाहिजेस नाना. एकावेळी तुला एवढ्या लोकांपर्यंत पोहोचता येईल. तुला कळत नाही, तू केलं पाहिजेस,’” अशी आठवण नाना पाटेकर यांनी सांगितली होती..चित्रपटांपेक्षा रंगभूमीशी आपली अधिक जवळीक असल्याचंही नाना पाटेकर यांनी स्मिता पाटील यांना सांगितलं होतं. “मी तिला उलटं सांगायचो, अगं मी तिथे नाही रमणार. मला त्या नाटकाच्या चौकानात गेल्यावर अगदी राजा झाल्यासारखं वाटतं,” असं त्यांनी मुलाखतीत म्हटलं होतं..मात्र, स्मिता पाटील यांच्या आग्रहामुळे नाना पाटेकर यांनी चित्रपटांमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, सिनेमा हे अत्यंत मोठं माध्यम आहे. एका वेळी मोठ्या संख्येने लोकांशी जोडण्याची संधी या माध्यमातून मिळते..दरम्यान, स्मिता पाटील यांनी नाना पाटेकर यांना दिग्दर्शक रवी चोप्रा यांच्याकडेही नेलं होतं. ‘गमन’नंतर त्यांनी ‘आज की आवाज’मध्ये काम केलं. या चित्रपटानंतर नाना पाटेकर यांना हिंदी चित्रपटसृष्टीत मोठी ओळख मिळाली आणि त्यांच्या बॉलिवूडमधील प्रवासाला वेग आला.यानंतर नानांनी कधी मागे वळून पाहिलेच नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.