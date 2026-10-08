Premier

Nana Patekar Passes Away : 'या' अभिनेत्रीमुळेच नाना पाटेकर यांचा सिनेसृष्टीत झाला प्रवेश, मुलाखतीत सांगितलेला किस्सा

Nana Patekar Biography : नाना पाटेकर यांच्या निधनाच्या वृत्तामुळे हिंदी आणि मराठी कलाविश्वासह त्यांच्या चाहत्यांमध्ये शोककळा पसरली आहे. प्रतिकूल परिस्थितीतून संघर्ष करत नाना पाटेकर यांनी १९७८ मध्ये ‘गमन’ चित्रपटातून रुपेरी पडद्यावर पदार्पण केलं.
How did Nana Patekar's film journey begin?

How did Nana Patekar's film journey begin?

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

मराठीसह हिंदी कलाविश्वातील ज्येष्ठ व दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांचं गोव्यात वयाच्या ७५ व्या वर्षी दु:खद निधन झाले आहे. यामुळे बॉलिवूडसह नानांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. अत्यंत प्रतिकूल जन्मलेल्या नाना पाटेकर यांनी अफाट संघर्ष आणि मेहनतीच्या जोरावर १९७८ मध्ये बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केलं.

Loading content, please wait...
actress
smita patil
cinema
Nana Patekar
bollywood actor
Marathi News Esakal
www.esakal.com