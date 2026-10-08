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NANA PATEKAR: नाना पाटेकरांची 'ही' होती शेवटची इच्छा; ज्या शेतावर होतं प्रेम, तिथेच मिळणार अखेरचा निरोप; पुण्याच्या डोणजे फार्महाऊसवर अंत्यसंस्कार

NANA PATEKAR’S LAST RITES IN PUNE: नाना पाटेकर यांच्यावर पुण्यातील डोणजे गावातील फार्महाऊसवर अंत्यसंस्कार होणार आहेत. नानांच्या अंतिम इच्छेबाबत आणि अखेरच्या निरोपाची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.
NANA PATEKAR

NANA PATEKAR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

NANA PATEKAR FUNERAL NEWS: प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाने सिनेसृष्टीत मोठी शोककळा पसरली आहे. गोव्यातील त्यांच्या निवासस्थानी ते बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. दरम्यान आता नाना यांच्या अंत्यसंस्काराबाबत मोठी माहिती समोर आलीय. त्यांच्यावर पुण्यात अंत्यसंस्कार होणार असल्याची माहिती आहे.

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