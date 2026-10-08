NANA PATEKAR: नाना पाटेकरांची 'ही' होती शेवटची इच्छा; ज्या शेतावर होतं प्रेम, तिथेच मिळणार अखेरचा निरोप; पुण्याच्या डोणजे फार्महाऊसवर अंत्यसंस्कार

NANA PATEKAR FUNERAL NEWS: प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाने सिनेसृष्टीत मोठी शोककळा पसरली आहे. गोव्यातील त्यांच्या निवासस्थानी ते बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. दरम्यान आता नाना यांच्या अंत्यसंस्काराबाबत मोठी माहिती समोर आलीय. त्यांच्यावर पुण्यात अंत्यसंस्कार होणार असल्याची माहिती आहे. .माहितीनुसार, नाना पाटेकर यांच्यावर पुण्यातील डोणजे गावात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्या मुलगा मल्हार पाटेकर यांनीही पुण्यात अंत्यसंस्कार होणार असल्याची माहिती दिल्याचं माहिती समोर येतीय. पुण्याजवळील डोणजे गावातील त्यांच्या फार्महाऊसवर नाना पाटेकर यांना अखेरचा निरोप दिला जाणार आहे. हे ठिकाण नाना पाटेकर यांच्या जिव्हाळ्याचे असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांच्या पार्थिवावर याच ठिकाणी अंत्यसंस्कार करण्याची तयारी सुरू आहे..माहितीनुसार 'नाना पाटेकर यांची अंतिम इच्छा होती की, त्यांचे शेवटचे कार्य हे पुणे डोणजे येथील शेतामध्येच व्हावे.' त्यानुसार पुणे डोणजे गावतच अंत्यसंस्कार होणार आहेत. .अभिनयासोबतच सामाजिक कार्यासाठीही नाना पाटेकर ओळखले जात होते. विशेषतः शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी केलेल्या कामामुळे त्यांचे नाव कायम लक्षात राहील. त्यांच्या जाण्यानं संपूर्ण सिनेसृष्टीत हळहळ व्यक्त केली जातेय..Nana Patekar: नाना पाटेकरांनी शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला सगळ्यात मोठा निर्णय, 1.5 कोटींची घेणार होते कार; बळीराजाची बातमी पाहिली अन् क्षणात बदलला प्लॅन!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.