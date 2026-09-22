जुन्या वस्तू, लाकडी सजावट अन् साधेपणा! नाना पाटेकरांचं घर पाहिलंत का? साधेपणातही आहे खासियत

RAHUL DESHPANDE VISITS NANA PATEKAR FOR GANPATI DARSHAN: प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. हिंदी मराठी सिनेमांमध्ये त्यांनी स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. इतके मोठे अभिनेते असले तरी नानांचा साधेपणा सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. दरवर्षी त्यांच्या घरी मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा केला जातो. अनेक सेलिब्रिटी त्यांच्या घरी गणपती दर्शनाला जातात. तिथं नानांसोबत घालवलेला वेळ याबद्दल ते सांगत असतात. अशातच राहुल देशपांडे यांनी देखील नानांच्या घरी जात बाप्पांचं दर्शन घेतलय. .राहुल देशपांडे याने सोशल मीडियावर फोटो शेअर केलेत. या फोटोमध्ये नानांच्या घराची झलक पहायला मिळतेय. फोटोमध्ये बाप्पांसमोर सुंदर सजावट केली होती. तसंच झेंडूच्या फुलांची खास आरास सुद्धा करण्यात आली होती. नाना स्वत: हे करताना व्हिडिओमध्ये पहायला मिळत होतं. .दरम्यान यावेळी नानांच्या घराची सुद्धा झलक पहायला मिळाली. साधी मांडणी, जुन्या वस्तू, लाकडी सामान असं सगळं त्यांच्या घरात दिसून येत होतं. त्यांनी जुन्या पद्धतीत घराची रचना केल्याचं एकूणच घराकडे पाहून कळत होतं. घराच्या लाकडी दारं-खिडक्या, लाकडी डायनिंग टेबल, घरातील वस्तूंची मांडणी सगळं काही जुन्या पद्धतीनं साकारण्यात आलं होतं. तसंच भिंतीवर जुने फोटो सुद्धा लावण्यात आले होते. नाना पाटेकरांना नेहमीच साधेपणाची आवड आहे. त्यामुळे त्यांनी नव्या घराला जुन्या पद्धतीत साकारण्याचा प्रयत्न केलाय. .दरम्यान राहुल देशपांडे यांनी शेअर केलेल्या पोस्टवर अनेकांच्या कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. 'खुप सुंदर' 'मस्त' 'भारी वाटतय' अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळत आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्यांची पोस्ट व्हायरल होतेय. दरवर्षी नानांच्या घरी अनेक सेलिब्रिटींची हजेरी असते. नाना पाटेकरांच्या घरातील बाप्पा नेहमीच चर्चेत असतो. .केस गळू लागले, शूटिंग सोडावं लागलं! मेधा मांजरेकरांच्या ‘बंडखोर’मधील भूमिकेबाबत महेश मांजरेकरांचा खुलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.