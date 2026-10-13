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समोर समुद्र, मोठाला वऱ्हांडा... जिम ट्रेनरने दाखवलं कसं होतं नाना पाटेकरांचं गोव्यातलं घर; ती जागाही जिथे...

NANA-PATEKAR-GOA-HOUSE-INSIDE-TOUR-SHARED-BY-GYM-TRAINER : नाना पाटेकर यांच्या जिम ट्रेनरने त्यांच्या गोव्यातल्या घरातला एक व्हिडिओ शेअर केलाय. जो पाहून चाहते पुन्हा एकदा नानांच्या आठवणीत रमलेत.
nana patekar goa house

nana patekar goa house

esakal

Payal Naik
Updated on

इथली हिरवीगार झाडं आणि समोरचा समुद्र हे पाहूनच अनेकांचं मन तृप्त झालं. ही घराची मागची बाजू असण्याचा अंदाज लावला जातोय. नानांना या व्हिडिओमध्ये पाहून नेटकरी पुन्हा एकदा त्यांच्या आठवणीत रॅलेत. अनेक चाहते त्यांना श्रद्धांजली वाहत आहेत.सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांचं गुरुवार ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी त्यांच्या गोव्यातील राहत्या घरी निधन झालं. त्यांना पहाटे कार्डियाक अरेस्टचा अटॅक आला आणि वेळेवर मदत न मिळाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या अशा अचानक निधनाने संपूर्ण सिनेसृष्टी हादरली. मराठीसोबतच हिंदी सिनेसृष्टीही त्यांच्या निधनाने सुन्न झाली. नाना निधनावेळी त्यांच्या गोव्यातल्या घरात होते. त्यांची लाइफस्टाइल अतिशय चांगली होती. ते फिट होते. ते व्यायाम करायचे. त्यांच्या प्रत्येक घरी खास जिमदेखील होती. आता नानांच्या जिम ट्रेनरने त्यांचा गोव्यातल्या घरातला एक व्हिडिओ शेअर केलाय.

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