समोर समुद्र, मोठाला वऱ्हांडा... जिम ट्रेनरने दाखवलं कसं होतं नाना पाटेकरांचं गोव्यातलं घर; ती जागाही जिथे...

इथली हिरवीगार झाडं आणि समोरचा समुद्र हे पाहूनच अनेकांचं मन तृप्त झालं. ही घराची मागची बाजू असण्याचा अंदाज लावला जातोय. नानांना या व्हिडिओमध्ये पाहून नेटकरी पुन्हा एकदा त्यांच्या आठवणीत रॅलेत. अनेक चाहते त्यांना श्रद्धांजली वाहत आहेत.सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांचं गुरुवार ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी त्यांच्या गोव्यातील राहत्या घरी निधन झालं. त्यांना पहाटे कार्डियाक अरेस्टचा अटॅक आला आणि वेळेवर मदत न मिळाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या अशा अचानक निधनाने संपूर्ण सिनेसृष्टी हादरली. मराठीसोबतच हिंदी सिनेसृष्टीही त्यांच्या निधनाने सुन्न झाली. नाना निधनावेळी त्यांच्या गोव्यातल्या घरात होते. त्यांची लाइफस्टाइल अतिशय चांगली होती. ते फिट होते. ते व्यायाम करायचे. त्यांच्या प्रत्येक घरी खास जिमदेखील होती. आता नानांच्या जिम ट्रेनरने त्यांचा गोव्यातल्या घरातला एक व्हिडिओ शेअर केलाय. .shalvi_fitness_goa या अकाउंटवरून हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आलाय. यात नाना त्यांच्या घरात दिसतायत. अतिशय सुंदर असं गोवन कोकणी पद्धतीचं हे घर आहे. खास गोवन शैलीत हे घर सजवण्यात आलंय. याच्या भिंती आणि इतर ठिकाणी लाकडी काम केलेलं दिसतंय. एकेठिकाणी नानांचे जिमसाठीचे डंबेल्स ठेवलेले आहेत. तर ते मोजपट्टीने माप घेत आहेत. भिंतीवर देवी सरस्वतीचा फोटोदेखील आहे. घराच्या मागच्या बाजूला मोठासा परिसर आहे. मागे मोठा वऱ्हांडा आहे. त्याला लाकडी छत आहे. गेरू रंगाच्या लाद्या आहेत. गच्चीसारखा दिसणारा हा परिसर आहे जिथून समोरचा निळाशार समुद्र दिसतोय..इथली हिरवीगार झाडं आणि समोरचा समुद्र हे पाहूनच अनेकांचं मन तृप्त झालं. ही घराची मागची बाजू असण्याचा अंदाज लावला जातोय. नानांना या व्हिडिओमध्ये पाहून नेटकरी पुन्हा एकदा त्यांच्या आठवणीत रमलेत. अनेक चाहते त्यांना श्रद्धांजली वाहत आहेत..मायकल जॅक्सनला टिळा लावून स्वागत करणारी एकमेव अभिनेत्री; कसा होता तो अनुभव? सोनाली बेंद्रे म्हणाली- मी कधीच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.