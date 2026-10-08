जणू काळच त्यांच्या तोंडून बोलत होता! उद्या मी असेन नसेन... नाना पाटेकरांचं शेवटचं भाषण अन् ते शब्द खरे ठरले; Video व्हायरल

मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं वयाच्या ७५ व्या वर्षी निधन झालं. राहत्या घरी त्यांना कार्डियाक अरेस्टचा झटका आला आणि त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या जाण्याने संपूर्ण सिनेसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. नाना निधनावेळी त्यांच्या गोव्यातील डोना पाउला येथील घरी होते. ४ ऑक्टोबर रोजी त्यांनी तिथल्याच ‘सम्राट क्लब इंटरनॅशनल’च्या पदग्रहण समारंभाला हजेरी लावली होती. या समारंभात त्यांनी भाषणही केलेलं. मात्र तेव्हा कुणाला ठाऊक होतं की नानांच्या तोंडून निघालेले हे शब्द खरे ठरतील. या भाषणादरम्यान “उद्या मी इथे असेन की नाही हे मला माहीत नाही” असं म्हटलं होतं. आता त्यांचं शेवटचं भाषण व्हायरल होतंय. .या कार्यक्रमात नाना म्हणाले, 'प्रमोद सावंत गोव्याचे मुख्यमंत्री आहेत. तुमच्या वडिलांच्या काळात मनोहर पर्रीकर माझे मित्र होते. त्यांना माझा मित्र म्हणताना मला अभिमान वाटायचा. ते माझ्यापेक्षा वयाने लहान होते, पण त्यांचं मोठेपण इतकं मोठे होते की आम्ही त्यांच्याकडे आदराने पाहायचो. आपल्या देशात अशा व्यक्तीचा जन्म झाला आणि त्यांनी देशासाठी, समाजासाठी कार्य केलं, हे आपलं नशीब होतं. ते एका ध्येयाने झपाटलेले होते. वसा घेतल्यासारखी जगलेली माणसं आहेत. इतक्या अल्प आयुष्यात इतकं सगळं करून जाणं किती मोठी गोष्ट आहे.' .ते पुढे म्हणाले, 'आपल्या सर्वांनाच कधी ना कधी जावं लागणार आहे. उद्या मी इथे असेन की नाही हे मला माहीत नाही. प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्याचा तो एक काळ येणारच, पण त्यापूर्वी मी स्वतःला विचारलं पाहिजे, मला जे करायचंय ते मी करू शकतोय का? मी स्वतःला विचारलं पाहिजे की, मी प्रयत्न केले का? जर माझं जग फक्त माझी मुलं, माझी पत्नी आणि माझं घर इतकंच मर्यादित असेल, तर मग जग आणि मर. मला समाजाला काहीतरी परत दिलं पाहिजे, हो ना? मला नरेंद्र मोदींचे काही विचार आवडतात आणि काही आवडत नाहीत. आपण ते उघडपणे सांगायला शिकलं पाहिजे. त्यांचे प्रत्येक वक्तव्य किंवा काम चुकीचं नसतं. शेवटी विरोध म्हणजे तरी काय? जेव्हा एखादी गोष्ट आपल्याला पटत नाही किंवा जशी व्हायला हवी तशी होत नाही, तेव्हा निषेध करणं असतं. लहान मूलसुद्धा भूक लागल्यावर रडतं, ती त्याची विरोध दर्शवण्याचीच पद्धत असते. वयानुसार विरोधाची व्याख्या बदलली पाहिजे, नाही का?'.पुढे नाना पाटेकर म्हणालेले, “जर मला एखादी गोष्ट आवडली नाही, तर मी त्याबद्दल नक्कीच बोललं पाहिजे. पण बोलण्याची एक विशिष्ट पद्धत असते. जर मला तुमच्याबद्दल काही बोलायचं असेल, तर मी घाणेरडे, शिवराळ किंवा आक्षेपार्ह शब्द वापरणार नाही. जाहीरपणे बोलताना राग आणि शिवीगाळ करू नका. मित्रांमध्ये आपण भांडू शकतो, एकमेकांना वाट्टेल ते बोलू शकतो, पण ते आपल्यापुरतंच असायला हवं. जेव्हा आपण सार्वजनिक ठिकाणी बोलतो, तेव्हा काही सभ्यता पाळलीच पाहिजे. ती टिकवून ठेवलीच पाहिजे, नाहीतर त्याला काहीही अर्थ उरत नाही.' नानांच्या या भाषणातील शब्द खरे ठरलेत आणि हेच नानांचं शेवटचं भाषण ठरलंय. चाहत्यांच्या दुःखाला मात्र पारावर राहिलेला नाही. .दगा दिलास रे मित्रा! नाना पाटेकरांच्या निधनाने अशोक सराफांच्या डोळ्यात पाणी; म्हणाले, 'आता सगळंच संपलं...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.