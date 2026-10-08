हसत-गात पारंपारिक गाण्यावर केलेलं नृत्य, निधनाच्या काही तासांपूर्वी गोव्यातील कार्यक्रमात नाना पाटेकरांनी धरला होता ठेका, Video

NANA PATEKAR LAST GOA VIDEO FOUR DAYS BEFORE DEATH: आपल्या जबरदस्त अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारे नाना पाटेकर यांचं आज आकस्मिक निधन झाले. गोव्यातील त्यांच्या निवासस्थानी ते बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं परंतु डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. आपल्या जबरदस्त अभिनयाने मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीत त्यांनी आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली. मागच्या काही दिवसांपासून नाना पाटेकर गोव्यात राहायला होते. तिथं ते विविध कार्यक्रमात सहभागी झाले..याच कार्यक्रमातील नाना पाटेकरांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी स्थानिक कलाकारांसोबत नृत्य सादर केलं. नाना पाटेकरांचा सार्वजनिक कार्यक्रमातील हा व्हिडिओ शेवटचा ठरला. त्यांनी स्थानिक लोकांसोबत दिवली या पारंपारिक नृत्यावर ठेका धरला. नानांचा साधेपणा पाहून स्थानिकांनीही त्यांचं कौतूक केलं होतं. .गेल्या काही दिवसांपासून नाना गोव्यात असल्याने ते विविध कार्यक्रमात सहभागी होत होते. नागरिकांनी तसंच स्थानिक कलाकरांशी ते मनमोकळ्या गप्पा मारत होते. नृत्यासह कलाकारांसोबत ते अगदी सहजपणे मिसळलेले पाहायला मिळाले. त्यांच्या चेहऱ्यावरचा उत्साह आणि कलाकारांशी असलेला सहज संवाद या व्हिडीओतून दिसून येतो..मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीत आपल्या अभिनयाची अमिट छाप सोडणाऱ्या नाना पाटेकर यांच्या निधनाने त्यांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. गोव्यातील स्थानिक कलाकारांसोबतचा हा व्हिडीओ त्यांच्या चाहत्यांसाठी आता एक आठवण बनला आहे. .NANA PATEKAR PASSES AWAY: ‘नाना पाटेकर’ नाही, तर हे आहे अभिनेत्याचं खरं नाव; ‘नाना’ नावामागची खरी गोष्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.