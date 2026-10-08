नाना पाटेकर यांचा ४८ तासापूर्वीचा Video Viral; प्रसन्न चेहरा अन् लहान मुलांसोबत वाद्यवादन... कुणाला वाटलंही नसेल 'नाना' जातील

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं आज (ता. ८ सप्टेंबर) रोजी निधन झाल्याची बातमी समोर आली. नाना पाटेकर यांच्या निधनाने संपूर्ण देशाला धक्का बसला आहे. बॉलिवूड कलाकारांसह अनेक नेते या अभिनेत्याच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत आहेत. सध्या नाना पाटेकर यांचा ४८ तासांपूर्वीचा व्हिडिओ समोर आला आहे. ज्यामध्ये ते एका कार्यक्रमात हसत-खेळत लहान मुलांसोबत वाद्यवादन करत असल्याचे दिसून येत आहे. .पीटीआयने सोशल मीडियावर नाना पाटेकर यांच्या निधनापूर्वीचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांनी २७ सप्टेंबर रोजी गोव्यातील 'गोवा पर्यटन दिन' कार्यक्रमात हजेरी लावली होती. या कार्यक्रमातील नटसम्राट नाना पाटेकर यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये नाना पाटेकर यांनी कार्यक्रमातील काही कलाकारांसोबत नृत्य केले आहे तसेच तबलाही वाजवल्याचे दिसत आहे..Mumbai Goa Highway Work in Sangameshwar : संगमेश्वरमध्ये महामार्गावर वाहतूक एकेरीच; सप्तलिंगी पुलाचे काम नेमके पूर्ण कधी होणार?.ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांनी 'गोवा पर्यटन दिन' या कार्यक्रमात भाषण देखील केले असून यावेळी कलाकारांच्या सादरीकरणाला दाद दिली. तसेच त्यांनी रंगभूमीवर काम करत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली असून केवळ नाटके करत राहायचे आहे, असेही सांगितले..वयाच्या ७५व्या वर्षी अखेरचा श्वासदिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांचे गोव्यात हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यामुळे निधन झाले. वयाच्या ७५व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. डॉक्टरांच्या पथकाने तब्बल ४५ मिनिटं त्यांना सीपीआर दिला, मात्र त्यांना यश आलं नाही. अखेर डॉक्टरांनी नाना पाटकेर यांचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. नाना पाटेकर यांच्या अकाली एक्झिटमुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.