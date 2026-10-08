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नाना पाटेकर यांचा ४८ तासापूर्वीचा Video Viral; प्रसन्न चेहरा अन् लहान मुलांसोबत वाद्यवादन... कुणाला वाटलंही नसेल 'नाना' जातील

Nana Patekar Last Video : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं निधन झालं आहे. त्यांचा निधनापूर्वीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Nana Patekar Last Video Viral

Nana Patekar Last Video Viral

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं आज (ता. ८ सप्टेंबर) रोजी निधन झाल्याची बातमी समोर आली. नाना पाटेकर यांच्या निधनाने संपूर्ण देशाला धक्का बसला आहे. बॉलिवूड कलाकारांसह अनेक नेते या अभिनेत्याच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत आहेत. सध्या नाना पाटेकर यांचा ४८ तासांपूर्वीचा व्हिडिओ समोर आला आहे. ज्यामध्ये ते एका कार्यक्रमात हसत-खेळत लहान मुलांसोबत वाद्यवादन करत असल्याचे दिसून येत आहे.

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