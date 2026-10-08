Nana Patekar Death: सिनेसृसृष्टीला मोठा धक्का! अभिनेते नाना पाटेकर यांचं अकस्मात निधन; चाहत्यांना कानावर विश्वास बसेना

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकरांचं आज पहाटे अकस्मात निधन झालंय. आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारे नाना आज आपल्यात नाहीत यावर प्रेक्षकांचा विश्वास बसत नाहीये. त्यांच्या जाण्याने सिनेविश्वात पोकळी निर्माण झालीये. नाना त्यांच्या गोव्याच्या घरी बेशुद्ध अवस्थेत सापडले होते. त्यांना त्वरित इस्पितळात नेण्यात आलं. मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. ते ७५ वर्षांचे होते. .रिपोर्ट्सनुसार, नाना पाटेकर गोव्यातील डोना पाउला येथील त्यांच्या घरी बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. नाना पाटेकर ७५ वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनाच्या बातमीने सिनेविश्वासह चाहतेही शोकसागरात बुडाले आहेत. नाना पाटेकर यांना सकाळी ५ वाजून २० मिनिटांनी मृत घोषित करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. प्राथमिक तपासणीनुसार, त्यांना कार्डियाक अरेस्ट आला होता. रुग्णालयात आणल्यानंतर डॉक्टरांनी जवळपास ४५ मिनिटे त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र उपचारांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही आणि अखेर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं..नाना पाटेकर यांच्याबद्दलनाना पाटेकर हे हिंदी आणि मराठी सिनेसृष्टीतील ज्येष्ठ आणि लोकप्रिय अभिनेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी १९७८ साली प्रदर्शित झालेल्या ‘गमन’ या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं. आपल्या दमदार अभिनयाच्या जोरावर त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनात वेगळी ओळख निर्माण केली. ‘परिंदा’, ‘प्रहार’, ‘अंगार’, ‘क्रांतिवीर’, ‘तिरंगा’, ‘खामोशी’ आणि ‘अब तक छप्पन’ यांसारख्या चित्रपटांमधील त्यांच्या भूमिका विशेष गाजल्या. विविध धाटणीच्या भूमिका साकारत त्यांनी हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीत आपला ठसा उमटवला..थिएटर फुटलं, अंधारातून पळालो, नानाने मला रिक्षात टाकलं अन् स्वतः... अशोक मामांनी सांगितला तो प्रसंग, काय घडलेलं? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.