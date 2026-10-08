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Nana Patekar Death: सिनेसृसृष्टीला मोठा धक्का! अभिनेते नाना पाटेकर यांचं अकस्मात निधन; चाहत्यांना कानावर विश्वास बसेना

NANA PATEKAR DEATH AT 75 : सिनेसृष्टीला आज मोठा धक्का बसलाय. ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं निधन झालंय. ते घरी बेशुद्ध अवस्थेत सापडले होते.
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esakal

Payal Naik
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ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकरांचं आज पहाटे अकस्मात निधन झालंय. आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारे नाना आज आपल्यात नाहीत यावर प्रेक्षकांचा विश्वास बसत नाहीये. त्यांच्या जाण्याने सिनेविश्वात पोकळी निर्माण झालीये. नाना त्यांच्या गोव्याच्या घरी बेशुद्ध अवस्थेत सापडले होते. त्यांना त्वरित इस्पितळात नेण्यात आलं. मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. ते ७५ वर्षांचे होते.

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