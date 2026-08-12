नाना पाटेकरांचं खरं नाव वेगळंच! मग हे नाव कसं पडलं? नानांनी सांगितला किस्सा

WHY IS NANA PATEKAR CALLED NANA INTERESTING NAME STORY: मराठीसह हिंदी मनोरंजनविश्वात आपल्या अभिनयाची छाप पाडणारे अभिनेते नाना पाटेकर यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांनी अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. पंरतु त्यांना 'नाना' हे नाव कसं पडलं? आणि त्याचं खरं नाव नक्की काय आहे? याबद्दल बऱ्याच जणांना माहित नाही. .नाना पाटेकर यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये सगळ्या प्रकारच्या भूमिका साकारल्या. कधी विनोदी, गंभीर तर किधी डोळ्यात पाणी आणणाऱ्या त्यांच्या भूमिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहेत. त्यांचं 'नाना पाटेकर' हे नाव घराघरात पोहचलं आहे. पंरतु जन्मत: त्यांचं नाव वेगळंच होतं. त्यांनी एका मुलाखतीत नावामागची रंजक गोष्ट सांगितली आहे. .लल्लटॉपला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये नाना पाटेकरांनी त्यांचं खरं नाव सांगितलं होतं. सिनेसृष्टीत नाना म्हणून प्रसिद्ध असले तरी त्यांचं मूळ नाव वेगळच आहे. मुलाखतीत नावाबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, 'नाना नावामागे एक वेगळी गोष्ट आहे. माझ्या आईची एक जवळची मैत्रीण मला नाना म्हणून हाक मारत होती. तिचं बोलणं ऐकून सगळेच मला नाना म्हणू लागले.'.'खरतर माझं नाव विश्वानाथ पाटेकर असं होतं. परंतु मला सगळे नाना नावानेच हाक मारत होते. शाळेत मला विश्वनाथ नावाने बोलायचे. जर मला कोणी विशू म्हणून हाक मारली की, माझ्या लक्षात येत की ही जे जे स्कूल ऑफ आर्टसमधील व्यक्ती आहे. आता माझ्या सर्व कागदपत्रांवर नाना हेच नाव आहे. सगळेच मला नाना म्हणून बोलायचे त्यामुळे मी जुनं नाव सोडून नाना हेच नाव स्वीकारलं.'.'टॉम क्रूजचं माझ्यावर क्रश आहे' मल्लिका शेरावतचा दावा, म्हणाली...'तो मला व्हिडिओ पाठवतो'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.