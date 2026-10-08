NANA PATEKAR PASSES AWAY: ‘नाना पाटेकर’ नाही, तर हे आहे अभिनेत्याचं खरं नाव; ‘नाना’ नावामागची खरी गोष्ट

NANA PATEKAR REAL NAME REVEALED: प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या वयाच्या ७५ व्या वर्षी निधन झालं. त्यांनी आपल्या अभिनयातून मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. त्यांच्या जाण्याने अनेकांना धक्का बसलाय. गोव्यातील निवासस्थानी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ते त्यांच्या घरी बेशुद्ध अवस्थेत सापडले होते..‘नाना पाटेकर’ हे नाव कसं पडलं? जन्माच्या वेळी होतं वेगळंच नाव; अभिनेत्यानेच सांगितली भन्नाट गोष्टमराठी आणि हिंदी मनोरंजनविश्वात आपल्या दमदार अभिनयाने वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या कलाकारांमध्ये नाना पाटेकर यांचं नाव आवर्जून घेतलं जातं. विनोदी असो, गंभीर भूमिका असो किंवा थेट काळजाला भिडणारा अभिनय असो, नानांनी प्रत्येक भूमिकेवर आपली छाप सोडली आहे. त्यामुळेच आज त्यांच्या नावाची वेगळी ओळख करून देण्याची गरज नाही. पण तुम्हाला माहितीये का, ‘नाना पाटेकर’ हे त्यांचं जन्माच्या वेळी ठेवलेलं नाव नाही? .नानांचं खरं नाव नेमकं काय आणि त्यांना ‘नाना’ हे नाव कसं मिळालं, यामागेही एक मजेशीर किस्सा आहे. एका मुलाखतीत स्वतः नाना पाटेकरांनी त्यांच्या नावामागची ही गोष्ट सांगितली होती..आईच्या मैत्रिणीमुळे मिळालं ‘नाना’ नाव‘द लल्लनटॉप’ला दिलेल्या मुलाखतीत नाना पाटेकरांना त्यांच्या नावाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की, त्यांचं मूळ नाव विश्वनाथ पाटेकर होतं. मात्र घरात आणि ओळखीच्या लोकांमध्ये त्यांना ‘नाना’ म्हणून हाक मारली जायची. नाना म्हणाले होते की, त्यांच्या आईची एक जवळची मैत्रीण त्यांना ‘नाना’ म्हणून हाक मारायची. तिच्याकडून हे नाव ऐकून घरातील इतर लोकही त्यांना नाना म्हणू लागले. पुढे हेच नाव इतकं प्रचलित झालं की, त्यांची ओळखच ‘नाना’ अशी बनली. .शाळेत मात्र ‘विश्वनाथ’ नावानेच हाकविशेष म्हणजे लहानपणी प्रत्येक ठिकाणी त्यांना ‘नाना’ म्हणूनच ओळखलं जायचं असं नाही. शाळेत त्यांना विश्वनाथ या नावाने हाक मारली जायची. मात्र पुढे त्यांच्या आयुष्यात ‘नाना’ हे नाव इतकं रूळलं की, जुनं नाव मागे पडलं.नाना यांनी मुलाखतीत एक मजेशीर गोष्टही सांगितली होती. कोणी त्यांना ‘विशू’ म्हणून हाक मारली, तर ते लगेच ओळखायचे की ही व्यक्ती जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्सशी संबंधित आहे. म्हणजेच वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांच्या नावाची वेगवेगळी ओळख होती. .कागदपत्रांवरही ‘नाना’च!पुढे ‘नाना’ हे नाव इतकं पक्कं झालं की, त्यांनी आपलं जुनं नाव मागे सोडून ‘नाना’ हेच नाव स्वीकारलं. आता त्यांच्या कागदपत्रांवरही नाना हेच नाव असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.आज ‘नाना पाटेकर’ हे नाव केवळ एका अभिनेत्याची ओळख नाही, तर त्यांच्या दमदार अभिनयाचीच एक वेगळी ओळख बनलं आहे. पण या प्रसिद्ध नावामागे आईच्या मैत्रिणीने दिलेल्या हाकेपासून सुरू झालेली ही छोटीशी गोष्ट आहे, हे फार कमी लोकांना माहिती आहे. .मैत्री असावी तर अशी! नाना पाटेकरांच्या कठीण काळात अशोक सराफ ठरले आधार; ‘त्या’ एका कोऱ्या चेकची गोष्ट आजही कायम आहे!\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.