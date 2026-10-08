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NANA PATEKAR PASSES AWAY: ‘नाना पाटेकर’ नाही, तर हे आहे अभिनेत्याचं खरं नाव; ‘नाना’ नावामागची खरी गोष्ट

NATSAMRAT FAME NANA PATEKAR’S REAL NAME WAS VISHWANATH: नाना पाटेकरांचं खरं नाव विश्वनाथ पाटेकर होतं. त्यांना ‘नाना’ हे नाव कसं मिळालं? आईच्या मैत्रिणीमुळे नाव बदलण्याची ही रंजक गोष्ट जाणून घ्या.
NANA PATEKAR

NANA PATEKAR WAS ORIGINALLY CALLED VISHWANATH

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

NANA PATEKAR REAL NAME REVEALED: प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या वयाच्या ७५ व्या वर्षी निधन झालं. त्यांनी आपल्या अभिनयातून मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. त्यांच्या जाण्याने अनेकांना धक्का बसलाय. गोव्यातील निवासस्थानी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ते त्यांच्या घरी बेशुद्ध अवस्थेत सापडले होते.

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