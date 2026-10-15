'नानांचा मला खूप राग आला होता' रोहिणी हट्टंगडी जुना किस्सा सांगत म्हणाल्या, 'आमच्या काकडे काकांना तो...'

ROHINI HATTANGADI RECALLS HER EXPERIENCE WORKING WITH NANA PATEKAR: हिंदी आणि मराठी सिनेसृष्टीत आपल्या अभिनयाची छाप पाडणारे अभिनेते नाना पाटेकर यांचं ८ ऑक्टोबर रोजी निधन झालं. त्यांच्या जाण्याने अनेकांना धक्का बसला. अनेकांनी नानांबद्दलच्या आठवणी शेअर केल्या. ते कठीण काळात कशी मदत करायचे, असे अनेक किस्से कलाकारांनी शेअर केले. अशातच प्रार्थना सभेत ज्येष्ठ अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी यांनी नानांसोबत काम करतानाचा किस्सा शेअर केला..दरम्यान, राजश्री मराठीच्या एका व्हिडिओमध्ये रोहिणी हट्टंगडी यांनी नानांबद्दलचा किस्सा सांगितला. त्या म्हणाल्या की, “नाना एकदा आमच्या काकडे काकांना काहीतरी बोलले होते. तेव्हा मला खूप राग आला होता. परंतु काकांनी त्यावेळी त्यांचं बोलणं काही मनावर घेतलं नाही. मला मात्र प्रश्न पडला होता की, ते असं कसं बोलू शकतात? परंतु नंतर सगळं व्यवस्थित झालं होतं. नानांसारखे लोक फार कमी असतात. पूर्वीचे नाना आणि आताचे नाना यांच्यात काहीच फरक नव्हता. जेव्हा त्यांच्याबद्दल कळलं, तेव्हा मी मुंबईत नव्हते. सुरुवातीला तर मला ही गोष्ट मान्यच नव्हती, कारण त्यांना कोणतंही व्यसन नव्हतं. एकदम फिट असलेला माणूस आणि असं घडलं, यावर माझा विश्वासच बसत नव्हता,” असं त्या म्हणाल्या..दरम्यान, नाना पाटेकर यांच्या प्रार्थना सभेला बॉलिवूड तसंच मराठी सिनेसृष्टीतील अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते. त्यांच्या प्रार्थना सभेत सगळ्यांनी त्यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव सांगितला..दरम्यान, नाना यांच्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर त्यांचा मुलगा मल्हार याने स्पष्टीकरण दिलं. “मला कोणाचं नाव घ्यायचं नाही, पण लोक ज्या प्रकरणाचा विनाकारण उल्लेख करत आहेत, ते आधीच संपलं आहे. न्यायालयाकडून त्याबाबत स्पष्टताही मिळाली आहे. सत्य तेच राहील, पण देव अशा लोकांचं भलं करो,” असं त्याने म्हटलं..'आजीची नऊवारी अन्..' असं झालं माधुरी आणि श्रीराम नेनेंचं लग्न, अभिनेत्री म्हणाली...“रामला भावाच्या घरी आम्ही…”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.