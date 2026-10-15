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'नानांचा मला खूप राग आला होता' रोहिणी हट्टंगडी जुना किस्सा सांगत म्हणाल्या, 'आमच्या काकडे काकांना तो...'

ROHINI HATTANGADI SHARES AN ANECDOTE ABOUT NANA PATEKAR: ज्येष्ठ अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी यांनी नाना पाटेकर यांच्यासोबत काम करतानाचा एक खास किस्सा सांगितला. नाना यांच्याशी संबंधित आठवणी शेअर करत त्यांनी जुन्या प्रसंगाला उजाळा दिला.
ROHINI HATTANGADI ON NANA PATEKAR

ROHINI HATTANGADI ON NANA PATEKAR

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ROHINI HATTANGADI RECALLS HER EXPERIENCE WORKING WITH NANA PATEKAR: हिंदी आणि मराठी सिनेसृष्टीत आपल्या अभिनयाची छाप पाडणारे अभिनेते नाना पाटेकर यांचं ८ ऑक्टोबर रोजी निधन झालं. त्यांच्या जाण्याने अनेकांना धक्का बसला. अनेकांनी नानांबद्दलच्या आठवणी शेअर केल्या. ते कठीण काळात कशी मदत करायचे, असे अनेक किस्से कलाकारांनी शेअर केले. अशातच प्रार्थना सभेत ज्येष्ठ अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी यांनी नानांसोबत काम करतानाचा किस्सा शेअर केला.

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Marathi Actress
marathi actor
Nana Patekar
Entertainment Field
Rohini Hattangadi
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