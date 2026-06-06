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मुलाच्या निधनाने तुटून गेले होते नाना पाटेकर; नक्की काय घडलेलं?

NANA PATEKAR SON DEATH TRAGEDY STORY: ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठ्या दुःखद घटनांपैकी एक म्हणजे त्यांच्या पहिल्या मुलाचं अल्पवयात झालेलं निधन. या धक्क्याने ते पूर्णपणे खचून गेले होते.
NANA PATEKAR

NANA PATEKAR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

NANA PATEKAR SIMPLE LIFESTYLE DESPITE WEALTH: ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. पडद्यावर कठोर आणि दमदार भूमिका करणाऱ्या नाना पाटेकरच्या आयुष्यात मात्र अनेक भावनिक चढ-उतार आले. त्यांच्या पहिल्या मुलाच्या निधनानं ते जास्त खचले होते. तो त्यांच्यासाठी मोठा धक्का होता.

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Actor
Nana Patekar
Entertainment Field
father and son